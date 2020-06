Ministrul Economiei este convins ca pretul gazelor naturale va scadea de la 1 iulie: "Faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa"

Ziare.

"Una e sa faci cu mana ta o catastrofa, cum a fost acea Ordonanta 114 facuta de acel Guvern PSD , si alta este sa se intample aceasta catastrofa, cum este aceasta pandemie care inca nu a trecut si cum noi o gestionam si cred ca o gestionam foarte bine. Si sa revenim la energie. Am promis prin programul de guvernare ca vom scadea preturile in urma liberalizarii. Veti vedea ca de la 1 iulie va scadea pretul la gaze naturale, indiferent daca unii furnizori vor scadea acest lucru acum sau o vor face la 1 iulie sau dupa 1 iulie imediat. Faptul ca ei ofera aceleasi preturi in facturi sau cu 2 lei in bataie de batjocura asta nu inseamna ca asa vor ramane lucrurile. Faptul ca am promis ca vom defini consumatorul vulnerabil pana la final de an asa vom face. Ne vom tine de cuvant. Nu am putut sa spunem ca-l facem pana la 1 iunie, pentru ca nu ne tineam de cuvant. Daca promiteam ceva si nu faceam, puteati sa spuneti: nu am fost de acord cu acea data de 1 iunie si am spus pana la 31 decembrie. Si o vom face, pentru ca 1 ianuarie 2021, atunci cand vom liberaliza pretul la energie electrica, trebuie sa ne prinda pregatiti. Oamenii care cu adevarat au nevoie de sustinere s-o aiba prin acest consumator vulnerabil, aceasta schema de sustinere a consumatorului vulnerabil", a spus Popescu.El a mentionat ca a promis ca se va da drumul la investitii si, pentru prima data in istoria ultimilor an, companiile din energie si-au asumat programe de investitii pe 5 ani, cu termene clare."Este adevarat ca acest lucru a fost facut in urma abrogarii exceptarii de la obligativitate a tranzactionarii pe OPCOM a energiei produse de unitatile nou infiintate, adica practic de catre investitiile noi. Acest lucru l-am promis in programul de guvernare si ne-am tinut de el si l-am facut. Asta inseamna ca vom stimula investitiile noi. Asta inseamna ca va fi apetit investitional in domeniul productiei energiei electrice in Romania. Va fi mai multa energie electrica in urma finalizarii acestor investitii si automat si oferta va fi mai mare decat cererea. Asta am spus tot timpul ca vrem. Pretul la energie electrica este mare pentru ca avem cerere mai mare decat oferta. Avem foarte multe capacitati de productie de energie electrica, dar, din pacate, nefunctionale si trebuie sa cream capacitati noi de productie a energiei electrice. De aceea, eu sunt convins ca la 1 ianuarie 2021 nu vom avea in urma liberalizarii salturi masive, ci vom investitii multe si increderea investitorilor in Romania ca acest lucru s-a intamplat. Si toate aceste lucruri le facem, le-am facut si le vom face, in plina pandemie", a afirmat Virgil Popescu.Ministrul a precizat ca se negociaza la Bruxelles si se finalizeaza programul de crestere a retelei de distributie gaze naturale. El a sustinut ca Romania are prin redirectionarea de fonduri din POIM pe energie 200 de milioane de euro anul acesta pentru programe pilot de crestere a retelei inteligente de gaze naturale."Nu mai putem extinde retelele de gaze naturale in modul in care s-au extins pana acum. Bruxelles doreste sa finanteze, dar retele noi, moderne. Nu e nevoie sa facem zgomot in presa pe ce negociem la Bruxelles. Rezultatele se vor vedea. Rezultatele se vor vedea si vom vedea ca Romania nu va fi nepregatita si nu-i va fi interzisa utilizarea fondului de modernizare de 4 sau de 5 miliarde de euro pentru investitiile in producerea energiei electrice cu gaze naturale", a spus seful de la Economie.Potrivit acestuia, gazul natural va fi in casele romanilor, va fi folosit la producerea de energie electrica, iar compania Romgaz va produce metanol. "Romgazul, pentru prima data, are in planul de investitii care i s-a aprobat azi in AGA de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri fabrica de metanol. Prima investitie in petrochimie a Romgaz-ului. Nu putem face salturi mari sa-i spunem Romgazului fa acum polietilena, polipropilena. Nu are know-how-ul necesar acum. Prima etapa este metanolul. Urmeaza si altele. Pas cu pas le facem pe toate. Evident, cu sprijinul parlamentului", a subliniat Popescu.