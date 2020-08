Ministrul Economiei explica cum ar putea fi salvat Combinatul de Oteluri Speciale din Targoviste: "Un scenariu este conversia datoriilor in actiuni"

Primul pas: concedierea colectiva

Instanta a admis cererea de reorganizare

"COS Targoviste este, din punctul nostru de vedere, o fabrica de interes national. Am evaluat mai multe scenarii, unul este conversia datoriilor in actiuni, daca acest scenariu este fezabil il vom face, vom merge pe el.Alt scenariu este ca activele functionale si activele acelea care cu adevarat sunt functionale si pot sa contribuie la o viitoare companie sa fie extrase de acolo in contul datoriei si impreuna cu Fortus Iasi, de exemplu, ca si acolo avem o situatie cat de cat similara, sa facem o companie detinuta de statul roman si sa o pornim.Este foarte important pentru noi COS Targoviste si ne vom bate sa realizam acest lucru. Nu este usor, s-au intamplat multe lucruri ciudate la COS Targoviste, dar ne batem sa le scoatem la capat", a afirmat ministrul Virgil Popescu, intrebat de jurnalisti despre cum poate fi salvat combinatul targovistean.Si premierul Orban a spus ca sunt solutii pe care Guvernul le are in analiza."Am purtat discutii despre COS Targoviste, m-am intalnit si cu reprezentantii sindicatelor. Sunt mai multe solutii pe care le avem in analiza", a precizat Ludovic Orban Conducerea COS Targoviste a anuntat concedierea colectiva a salariatilor combinatului, motivand suspendarea activitatii, pagubele provocate de pandemia COVID-19 si situatia generala a combinatului aflat in insolventa.Sindicatul Valahia Targoviste a precizat in luna iulie ca a primit o notificarea de conducerea COS Targoviste ca inceteaza productia pe termen nedefinit si se vor face aproximativ 1.200 de concedieri colective."Nu se precizeaza data de la care se vor face aceste concedieri", a sustinut sindicatul Valahia Targoviste.Sindicatul Valahia a mai anuntat ca a prezentat parlamentarilor de Dambovita situatia existenta la COS Targoviste si le-a cerut sprijinul pentru ca statul roman sa-si converteasca creanta pe care o are la COS Targoviste, de circa 10 milioane de euro, in actiuni la COS Targoviste. Pe intreaga durata a anului 2020, societatea a avut sistata activitatea de productie.In luna februarie 2013 pentru Mechel Targoviste a fost admisa cererea de reorganizare si s-a deschis procedura generala a insolventei. Asta dupa ce, tot in luna februarie 2013, a fost facuta publica informatia ca Mechel si-a vandut toate activele detinute in Romania, pentru aproximativ 70 de dolari (230 de lei), companiei Nikarom SRL. Tot in 2013 Mechel a anuntat ca, la Targoviste, se revine la denumirea de Combinatul de Oteluri Speciale. Pe pagina de internet a COS Targoviste este explicata si situatia juridica in care se afla combinatul."Prin Sentinta nr. 98 din data de 04.02.2015, in dosarul de insolventa nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, instanta a confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS Targoviste S.A. (...). 2019 (decembrie) - Prin Hotararea intermediara 417 din data de 04.12.2019, in dosarul de insolventa nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, instanta a confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS Targoviste S.A. propus de creditorul Alphard Financial Corp. si votat de Adunarea Creditorilor in data de 24.10.2019", se mai precizeaza pe pagina de internet a combinatului.