Ministrul Economiei ii indeamna pe parlamentari sa voteze legea offshore, pentru deblocarea proiectului de explorare si exploatare a gazelor din Marea Neagra

"Poate ca cel mai bun lucru pe care l-m invatat este ca dependenta de importuri din spatiul extra-european a aratat cat de vulnerabili suntem, si aici vorbim de absolut toate domeniile.Energia a fost esentiala in aceasta criza de pandemie, energia si comunicatiile au stat la baza dezvoltarii economiei in aceasta perioada", a afirmat ministrul Economiei , Virgil Popescu, luni, la dezbaterile care au loc in Camera Deputatilor, la solicitarea grupului parlamentar al USR , cu tema "".Ministrul a vorbit despre Legea offshore, spunand, in acest context, ca "este dreptul suveran al Parlamentului"."Este dreptul suveran al Parlamentului si nu va opreste nimeni sa va apucati sa modificati aceasta lege, dragi colegi deputati", a sustinut Virgil Popescu, intrebat de catre reprezentantii USR ce a facut pentru a obtine consensul parlamentar astfel incat proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagra sa continue."Ne dorim deblocarea investitiilor din Marea Neagra, e o investitie strategica de securitate nationala care trebuie facuta", a adaugat ministrul Economiei.El a mentionat ca ceea ce a tinut de Guvern - abrogarea OUG 114 - s-a realizat, ramanand ca Parlamentul sa modifice actul normativ.