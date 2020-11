Ministrul Economiei: "Jumatate dintre mastile de pe piata nu protejeaza impotriva COVID. Toate mastile neconforme sunt din import"

El a precizat ca, in urma controalelor facute de ANPC , s-au gasit nenumarate nereguli."Sunt dezamagit de calitatea mastilor de protectie aflate pe piata in acest moment. Daca va spun ca jumatate din mastile care se gasesc la comercializare, in momentul de fata, in retelele de distributie - hypermarketuri, farmacii, depozite, la importatori - nu respecta, adica nu ne protejeaza, ati zice ca exagerez, dar asta este realitatea. Vreau sa dau un mesaj foarte clar ca acest lucru trebuie sa inceteze. Nu putem sa acceptam sa fie puse la comercializare masti care nu protejeaza populatia", a spus Popescu.Potrivit acestuia, ANPC a dat amenzi de 18 milioane de lei unor comercianti care aveau la raft astfel de masti neconforme.De asemenea, ministrul a sfatuit oamenii sa cumpere masti romanesti."Toate mastile neconforme sunt masti din import. Vreau sa le spun romanilor ca avem peste 16 companii care produc masti in Romania, care pot asigura intregul necesar de consum al Romaniei si ii sfatuiesc sa caute produse romanesti, pentru ca sunt acreditate, sunt verificate si sunt cele mai bune de pe piata", a completat Popescu.El le-a cerut retailerilor si retelelor de farmacii sa nu mai permita la comercializare produse neconforme."Vom emite un ordin care sa spuna clar ca aceste masti nu asigura protectie impotriva Covid, ca oamenii sa stie cand cumpara ca, daca acel produs este pe raft si i se spune masca, el nu este o masca care protejeaza", a adaugat reprezentantul Guvernului.