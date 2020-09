Ministrul Economiei: "Reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda trebuie construite cu parteneri din UE si NATO. Am stat sapte ani inchisi intr-o asa-zisa colaborare cu o companie chineza"

"Referitor la Reactoarele 3 si 4, de un an de zile, poate chiar mai mult, spun ceea ce am si realizat: practic, am stat prea mult sapte ani de zile inchisi intr-o asa-zisa colaborare, intr-un asa-zis acord cu compania chineza, si eu cred ca Reactoarele 3 si 4 trebuie construite, trebuie construite amandoua cu parteneri din Uniunea Europeana si NATO. Iar cred ca in urma cu doua luni am convocat Adunarea Generala a Actionarilor la Nuclear Electrica, prin care am denuntat acordul cu compania chineza si in prezent Consiliul de Administratie al Nuclear Electrica lucreaza la o noua strategie si o sa vedeti in curand unde vom ajunge. Imi doresc Reactoarele 3 si 4 cu parteneri din Uniunea Europeana si NATO", a declarat Virgil Popescu, intrebat joi la Eforie daca cele doua reactoare vor fi construite cu investitori chinezi sau cu alti parteneri.Ministrul Economiei a reinterat, intrebat despre Legea offshore si daca EXXON, OMV sau Lukoil o sa dea curs unor proiecte, ca este nevoie de o modificare a acestui act normativ in Parlament."Referitor la Legea offshore, acelasi lucru il spun in continuare: daca este nevoie de modificarea Legii offshore, aceasta nu se poate face decat in Parlament, iar vedeti si dumneavoastra in momentul de fata ce Parlament exista in acest moment, un Parlament care modifica ordonantele Guvernului, un parlament care este superpopulist, un parlament care este impotriva romanilor", a explicat Popescu.El a adaugat ca poate fi luata in discutie o modificarea a Legii offshore dupa 6 decembrie, atunci cand va fi ales alt Parlament."Nu putem vorbi de o modificare legislativa de o asemenea importanta cu acest Parlament. Dupa 6 decembrie, evident, cand poate putem vorbi si este cu totul altceva. Daca vorbim de zacamantul Neptun Deep, daca americanii de la Exxon doresc cu tot dinadinsul sa plece din aceasta zona, imi doresc ca Romgaz , compania nationala a statului roman, sa intre intr-un consortiu de exploatare si are deja un consortiu format cu compania poloneza de petrol si gaze si cu OMV Petrom ", a concluzionat Virgil Popescu.Ministrul Economiei a participat, alaturi de premierul Ludovic Orban si ministrul Mediului Costel Alexe la prezentarea programului de nisipare a Zonei de Coasta Turistica, finantat din fonduri europene, eveniment care a avut loc joi in Eforie.