Ministrul Economiei: "Turismul intern a fost in aceasta vara la cele mai ridicate cote si va avea incasari mai mari decat anul trecut"

"Eu va spun ca in aceasta vara cred ca turismul intern a fost la cele mai ridicate cote. Pe litoral este absolut plin, la munte e plin, in nordul Moldovei e plin, in Maramures e plin, pe Clisura Dunarii nu gasesti loc sa rezervi nici in septembrie. Cred ca foarte multi turisti romani au preferat din motive de siguranta probabil si de sanatate sa isi petreaca vacantele in Romania. De aceea cred ca pe perioada aceasta de vara nu putem vorbi in turism de pierderi mari. Evident daca adunam din urma per total iesim in pierdere, dar a fost recuperata in perioada de vara o foarte mare parte din pierdere. Astept cu foarte mare interes comunicarea statisticii aferenta lunii august ca sa vedem exact unde ne vom situa.(...) Eu cred ca turismul intern in aceasta perioada de vara, probabil iulie, august si cred ca si septembrie, va avea incasari mai mari decat in perioada similara a anului trecut", a explicat Popescu la Realitatea Plus.Ministrul Economiei a vorbit si despre alte sectoare care au mers bine in aceasta perioada, exemplificand industria farmaceutica sau retailul."Am avut industrii care s-au refacut, s-au redimensionat si au trecut de la o productie de confectii la materiale sanitare, masti, dispozitive medicale. Au avut foarte multe comenzi si au furnizat materiale esentiale romanilor. Industria farmaceutica a mers foarte bine. Retailul, magazinele mari, au mers foarte bine. Bunurile de larg consum, am observat pe statistica ca volumul bunurilor de larg consum a fost foarte mare in iulie comparativ cu lunile trecute. Oamenii au stat acasa si s-au gandit sa isi schimbe masina de spalat sau televizorul", a precizat Popescu.Pe de alta parte, acesta a reamintit ca de marti au fost redeschise restaurantele si la interior, cu anumite conditii, precum existenta unui dezinfectant la intrarea in restaurant, intrarea doar cu rezervare prealabila, purtarea mastii in interior atunci cand nu se mananca, o masa ocupata alta nu, faptul ca nu se servesc bauturi si mancare in picioare sau in cazul locurilor de la bar."Sunt mai multe reguli care sunt de bun simt. Am renuntat la ideea purtarii manusilor de catre chelneri...", a punctat ministrul. Acesta a reiterat ca exista posibilitatea "lasata la descentralizat" la nivelul Comitetelor pentru situatii de urgenta ca atunci cand numarul de cazuri trece de 1,5 la mia de locuitori sa poata lua decizia in anumite localitati sa suspende functionarea restaurantelor.Totodata, Virgil Popescu a mentionat ca, in contextul in care numarul de cazuri de infectare va scadea, aceste conditii vor putea fi modificate."Pentru mine sanatatea oamenilor este mai importanta decat orice castig potential. Nu pot compara sanatatea oamenilor cu orice nivel de castig. Nu as cuantifica in termen de pierdere faptul ca intra mai putini oameni intr-un restaurant ci as cuantifica faptul ca acea afacere a fost deschisa in conditii de siguranta si fiecare dintre noi ne putem duce sa luam masa in restaurant in interior.(...) Daca numarul de cazuri va scadea, evident putem umbla pe aceste conditii", a mai afirmat ministrul Economiei.