Ministrul Economiei, Virgil Popescu, despre acordul Romania-SUA pentru construirea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda: Un termen fezabil este 2030

Intr-o interventie telefonica in cadrul Stirilor B1 TV, ministrul Virgil Popescu a declarat ca "un termen fezabil" pentru contructia celor doua reactoare este anul 2030."Pana cand vor ajunge banii, trebuie ca Nuclearelectrica, dupa semnarea acestor doua intelegeri cu Guvernul Statelor Unite, sa realizeze consortiul euroatlantic, impreuna cu partenerii americani, canadieni si francezi, trebuie sa faca modelul financiar pentru constructia reactoarelor 3 si 4 si pentru retehnologizare si, evident, cred ca putem vorbi despre decizia de investitii si de finantare incepand cu anul viitor.Daca vorbim de constructia reactoarelor 3 si 4, un termen fezabil este 2030, asa cum a spus si premierul Orban. Retehnologizarea va dura mai putin", a spus Virgil Popescu.Intrebat cat de importante sunt aceste acorduri pentru independenta energetica a Romaniei, ministrul Economiei a facut mai multe precizari."Este foarte important ca Romania sa devina independenta energetic si ca sa devina independenta energetic are nevoie de capacitati de producere a energiei electrice suplimentare, iar constructia reactoarelor 3 si 4 va da acest lucru. Pana in acest moment, reactoarele 1 si 2 produc cam 20% din totalul de consum al energiei Romaniei.Pe langa aceasta dezvoltare nucleara avem si capacitati noi de producere a energiei electrice, pe baza de gaze naturale, vorbim si de energii regenerabile si sunt convins ca in urma realizarii tuturor acestor investitii vom deveni exportator net de energie electrica, deci nu mai vorbim de a ne asigura doar noua consumul, ci si de exporta aceasta energie".