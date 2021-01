Ministrul Economiei: "Vom actiona sa stabilim cum facem liberalizarea pietei, daca ANRE nu poate sa o faca"

"Nu trec oamenii obligatoriu in serviciul universal care e mai scump" afirma ministrul, precizand ca nu e normal ca serviciul universal, gandit ca o exceptie pentru anumite situatii, sa fie acum regula pentru 6 milioane de romani."Am avut astazi o discutie cu ANRE, am avut si cu Consiliul Concurentei, dupa mine, solutia - eu mai las ANRE-ul sa se mai gandeasca - dar am afirmat, dupa data de 15 ianuarie, in Guvern vom actiona modificand Legea Energiei electrice si a gazelor naturale sa stabilim cum facem aceasta liberalizare, daca ANRE-ul care este, conform legii si conform directivelor europene cel care trebuie sa reglementeze aceasta liberalizare nu poate sa o faca.Eu o sa vin cu o propunere foarte clara (...) este perfect concurentiala, nu trec oamenii obligatoriu in serviciul universal care e mai scump. Nu! Le ofer oamenilor sa intre direct pe pretul concurential cel mai ieftin al furnizorului actual si daca nu le convine, se pot schimba, dar nu ii duc in serviciul universal, care cel mai scump! (...) La liberalizarea acestui pret, regulile de pe piata le face ANRE-ul, nu le face ministerul.Dar, daca vedem ca lucrurile astea se impotmolesc si vedem ca ANRE-ul spune ca nu poate sa ia aceasta decizie care mie mi se pare de bun simt - sa oferi tuturor clientilor din regim reglementat pretul furnizorului cu care au contract, cel mai bun pret al furnizorului pe care legea il permite - modificam legea. Modificarea legislativa a Legii energiei electrice este atributul Guvernului. Noi, ca Minister al Energiei, putem initia un proiect de Ordonanta de Urgenta, sa il introducem in Guvern, in asa fel incat prin lege sa stabilim acest lucru: ca la liberalizare primul pret pe care il oferi clientului tau este cel mai mic pret din piata concurentiala pe care tu il oferi.Dupa care, evident, omul poate sa-si aleaga, nu mai e presat de timp, nu mai e presat de 31 ianuarie, 31 martie, poate in cursul anului 2021, oricand, sa-si schimbe furnizorul, dar cel putin stii ca cea mai buna oferta a ajuns la clientul casnic", a explicat Virgil Popescu.El a criticat si lipsa unei campanii de informare pe acest subiect."Nu a fost o campanie de informare, trebuia facuta o campanie de informare, incercam in aceste zile, in aceasta luna ianuarie, sa suplinim aceasta lipsa de informare", a mai afirmat ministrul Energiei.El a precizat ca, in opinia sa, "Avocatul Poporului si-am pierdut de mult din credibilitate", referindu-se la interventia Avocatului Poporului in aceasta chestiune.El a explicat ca serviciul universal a fost gandit "ca exceptie" pentru situatiile in care clientii raman fara contract, in situati precum cea in care un furnizor da faliment, iar acest serviciu ofera un pret mai mare pentru ca, neavand o predictie, furnizorul care preia clientul ar putea cumpara, la randul sau, energia la un tarif mai mare.Popescu a precizat ca "nu se poate" ca acest serviciu sa fie folosit acum "ca si regula, pentru sase milioane de romani", iar furnizorii sunt cei care au castiguri nejustificate.."In Romania sunt opt milioane de gospodarii care sunt racordate la... si au contacte pe piata de energie electrica, dintre acestia, in jur de 6 milioane sunt in regim reglementat au fost in regim reglementat pana la sfarsitul anului trecut, si doua milioane sunt pe piata libera, pe piata concurentiala. (...) Cei care au contract in piata concurentiala nu este obligatoriu sa schimbe, ei pot schimba oricand, daca gasesc un furnizor care ofera mai bine decat in acest moment. Vorbim de restul de sase. Aici apare iar un paradox al nostru: consuma in jur de 55-60 kW pe luna, asta inseamna o factura de 30-40 de lei. Asta inseamna ca, la ei o scumpire, ceea ce au facut furnizorii, cu 10, cu 15%, asa au gandit, ei, nu se simte... trei, patru, cinci lei. Dar trei, patru, cinci lei inmultit cu patru milioane si ceva de clienti, pe luna inseamna vreo 12-13 milioane de lei care vin necuvenit in buzunarul acestor furnizori care ofer serviciul universal", a mai afirmat Popescu.Ministrul a anuntat si ca se lucreaza la un proiect de lege privind consumatorul vulnerabil si modul in care acesta va beneficia de subventii.Virgil Popescu a mai afirmat, raspunzand unei intrebari, ca el crede ca situatia legata de liberalizarea pietei de energie "se va incheia in favoarea oamenilor".