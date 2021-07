Ministrul Economiei, Virgil Popescu, ales presedinte al PNL Mehedinti. Mesajul transmis de Florin Citu

Virgil Popescu a obtinut 383 de voturi dintre cele 385 valabil exprimate. A existat un vot impotriva si un vot nul. Astazi vreau sa le multumesc tuturor celor care ma sustin in continuare sa fiu presedintele organizatiei PNL Mehedinti. Dar vreau sa transmit multumiri speciale prim - ministrului Florin Citu care astazi mi-a fost alaturi la Comitetul de Coordonare Judetean al PNL Mehedinti, dar si colegilor Nicolae Ciuca , Gigel Stirbu, Cristian Busoi, Dan Vilceanu, Gheorghe Pecingina, echipei mehedintene: Cristinel Pavel, Stela Firu, Dumitru Marculescu, Daniel Cirjan, Constantin Trusca si lista este lunga... Asa cum a spus si Florin Citu : urmeaza o perioada in care se vor face investitii importante in judetul Mehedinti, in Oltenia (numai 400 milioane de euro pentru extinderea retelei de gaze naturale), plus alte milioane de euro pentru proiecte importante de infrastructura (drumul expres Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat si altele)", a afirmat Virgil Popescu. partid din Romania, care va guverna cel putin 8 ani de zile". "Pentru ca liberalismul este cea mai buna solutie pentru Romania", a mai transmis Virgil Popescu.Florin Citu i-a transmis felicitari."Fac echipa cu prietenul meu, Virgil Popescu, de mult timp. Si in Guvern, si in partid. Un ministru foarte bun, si de astazi, oficial, presedinte PNL Mehedinti, in echipa castigatoare! Felicitari, Virgil", a scris Florin Citu pe Facebook