Marile sinecuri de partid. Fostă ziaristă prietenă cu Udrea, ajunsă administrator la o discretă companie strategică de stat. Tot acționariatul de la Conpet SA

De-a lungul timpului, indiferent de cine a fost la guvernare, s-a dovedit că majoritatea numirilor din companiile de stat nu sunt guvernate de interesele societății sau ale românilor.

Aceste funcții sunt de fapt monede de schimb, iar impunerea oamenilor în companiile de stat se face pe criterii dictate de interese personale, datorii politice sau economice. Cert este că aceste sinecuri sunt remunerate cu bani grei, iar bugetul de stat este subțiat anual de miliarde de lei fără a aduce niciun beneficiu public, efect ce ar trebui să îl producă toți banii publici.

Tot ce vom dezvălui în continuare este doar vârful icebergului, pentru că sinecurile au pătruns până la cele mai jos eșaloane ale instituțiilor publice.

Ieri am povestit despre companiile Electrocentrale Grup SA și Oil Terminal SA patronate de Ministerului Energiei.

Ziariști, oameni de fotbal și băsiști

CONPET SA, la care Ministerul Energiei deține 58,71% din acțiuni, este concesionarul Sistemului Național de Transport al petrolului (SNT). SNT are în prezent o lungime de aproximativ 3.800 km și este structurat în patru subsisteme principale: de transport al țițeiului intern, de transport al țițeiului din import, de transport al gazolinei și etanului lichid și subsistemul de transport pe calea ferată pentru țiței și gazolină. Capacitatea de transport a sistemului este de aproximativ 27,5 milioane tone/an.

Consiliul de Administrație al Conpet este format din șapte membri, iar președinte este Cristian Florin Gheorghe care este și președintele CA al Oil Terminal, descris mai devreme, expertul în managementul deșeurilor.

Ceilalți șase membri din CA sunt:

Nicușor Marin Buică este inginer și economist și, până în 2012, a lucrat ca broker și în mai multe firme cu profil de construcții. Din 2012 a fost consilier secretar de stat la Ministerul Mediului în mandatul Rovanei Plumb, secretar de stat la Minsterul Transporturilor (pe parcursul unui an, cât a activat aici, a schimbat trei ministrii – Relu Fenechiu, Victor Ponta și Ramona Nicolae Mănescu), consilierul ministrului Finanțelor, Liviu Voinea, membru în CA al ENEL Energie Muntenia, membru în CA al Loteriei Române, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În prezent, Buică este director general SAI Muntenia Invest SA, membru CA al INCERTRANS SA, membru CA al Cocor SA, membru CA al Biofarm SA și membru CA al ICPE SA. Buică deține acțiuni la Firebyte Games (firmă care creează jocuri de calculator) și la Gabriel Resources Ltd (în valoare de 85 de mii de dolari canadieni).

Mihai Adrian Albulescu este profesor universitar și membru al Senatului Universității de Petrol și Gaze din Ploiești. Albulescu a fost secretar de stat la Ministerul Economiei în perioada 2013 – 2015, consilier județean la Prahova din partea PSD (ales în 2008), administrator la Transgaz în guvernarea Boc şi la GDF Suez în mandatul lui Ponta. În 2016 a încercat și la Senat, dar fără succes.

Albulescu este asociat în firma FED Com Corcodia SRL (cu activitatea întreruptă temporar) și a fost în alte trei care sunt radiate. FED Com Corcodia SRL este o firmă specializată în comerțul de combustibili cu un acționariat foarte interesant.

Pe lângă Albulescu, în firmă mai figurau și Vasile Bejinariu (tatăl lui Vasile Cristian Bejinariu, personaj cheie în dosarele RAFO şi Rompetrol), Iulian Dumitru Grădişteanu (fost administrator Petrom şi şef al Direcţiei Petrol, Gaze şi Energie), Marin Mirea (fost ofiţer de Securitate, administrator Interagro, anchetat de DNA alături de Ioan Niculae şi Adriean Videanu în dosarul privind subminarea economiei naţionale), Silviu Sârghi (fost consilier în Ministerul Economiei), Andrei Răzvan Grigorescu (tatăl fostului ministru al Energiei în guvernul Cioloș, Victor Vlad Grigorescu, decedat în 2010.

Grigorescu a fost secretar de stat în Guvernul Năstase, în Ministerul Industriei și Resurselor al lui Dan Ioan Popescu și, anterior, fost director general adjunct pentru probleme comerciale al Lukoil Romania. Înainte de 1989, Grigorescu a fost director general la Combinatul Petrochimic Piteşti şi director de plan-producţie în cadrul Centralei Industriale de Rafinării şi Petrochimie Piteşti.

A devenit cunoscut ca apropiat al lui Mircea Furtoş, consul al României în Nigeria care controlează Grupul Dextron, implicat în afaceri cu petrol. Grigorescu a fost preşedintele Consiliului de Administraţie de la Petrodesign SA, firmă preluată de Dextron și preşedintele Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze (FPPG), pe care o reprezenta în Fed Com Concordia SRL) și Gheorghe Ion (implicat, alături de oameni grei, în firme din domeniul energiei). Albulescu încasează lunar de la Conpet peste 15 mii lei.

Florin Daniel Gavrilă este economist, fost broker și îl mai regăsim în consiliile de administrație din mai multe companii private.

Claudiu Aureian Popa este avocat și a lucrat la Petrotel Ploiești, Agenția Domeniilor Statului, APAPS (consilier juridic la Direcția Avizare Postprivatizare), apoi, până în 2007, la AVAS. Din 2009 Popa s-a băgat și în fotbal când a fost numit președinte al unei comisii în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, iar în 2013 devine director general al SC Rapid București. Din 2014 este consilier juridic la AFC Astra Giurgiu, iar din august 2015 este consilier juridic la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, la Ministerul Energiei.

Constantin Ciprian Iacob este avocat, a fost membru PNL, președinte județean PLR (precursorul ALDE, înainte de fuziunea cu PC), fost candidat independent la primăria orașului Târgovişte, fost membru în CA al Companiei de Apă Târgoviște, iar acum este membru ALDE Dâmbovița. În luna octombrie, în 2017 a fost impus de Ministerul Energiei și în CA al Electrica, deși candidatura sa a fost depusă după termenul legal.

Luminița-Doina Kohalmi-Szabo este cel mai nou membru al CA fiind numită în aprilie 2021. Până în 2005, dnoamna Kohalmi-Szabo a fost jurnalist în presa locală și centrală trecută prin vestita școală BBC.

Apoi a fost, între 2005-2007, director la Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Apărării (fusese asociată într-o firmă cu soția fostului ministru al apărării naţionale, liberalul Teodor Atanasiu), iar ulterior, între 2007-2009, director adjunct al aceleiaşi direcţii, consilier al fostului ministru al Turismului Elena Udrea (cu care era și prietenă bună) între 2009-2012.

Între 2012-2014 a fost consiliera consilierului prezidențial pe probleme de Siguranță Națională la Administraţia Prezidenţială.

Fiica sa, Ioana Kohalmi (foto jos), fotomodel, a fost descrisă de presă ca o apropiată de unii interlopi și cercetați penal, dar și ca nelipsită de la petrecerile la care participau Băsescu și Udrea.

Cealaltă fiică, Andreea, patroană de firmă de consultanță în accesarea de fonduri europene, a fost anul trecut, pentru nici cinci luni, președinta Administrației Fondului pentru Mediu.

Familia Kohalmi este implicate într-un paianjeniș de SRL-uri, care mai ciupesc afaceri cu statul și ceva fonduri nerambursabile.

Economie liberală: ”Cel mai ieftin megawatt de energie este cel pe care nu-l consumi”.

La Societatea Națională de Gaze Naturale ”Romgaz” Statul Român deține, prin Ministerul Energiei, 70%. Romgaz este cel mai mare producător de gaze naturale din România. Compania se ocupă cu cercetări geologice, produce gaz metan, stochează gaze naturale subterane și oferă servicii în câmpurile de gaz. Societatea are în componență șapte sucursale: Sucursala Mediaş, Sucursala Târgu Mureş, Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde Mediaş (SIRCOSS), Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanță Târgu Mureş (STTM), Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut (SPEE), Sucursala Bratislava, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL.

Consiliul de Administrație:

Dan Dragoș Drăgan este președintele CA. El este secretar de stat în Ministerul Energiei, iar anterior a fost consilier economic la Uzinsider General Contractor SA, director general la Repower Furnizare, executiv manager la Petprod SRL şi director executiv la Soemma Bucureşti. În acest an a fost înfiițată firma Green Coin SRL în care Drăgan deține 34%. Alături de el mai sunt asociați Pavel Bogdan Babici – 49% (în 2016 a fost cercetat penal pentru complicitate la abuz în serviciu pentru un contract dintre firma sa Tecon SRL și Institutul de Geologie a României), Florin Constantin Bardac – 3% și Ionuț Gabriel Colonna – 14%. Mai este acționar, alături de fratele său, în Nexus Smart Consulting SRL, firmă de consultanţă pentru afaceri şi management care o duce chiar binișor. Soția sa este consilier superior la Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

George Sergiu Niculescu a fost numit în CA în martie 2021. Este jurist și autorul următoarei declarații: ”Cel mai ieftin megawatt de energie este cel pe care nu-l consumi”. Declarație dată după ce a fost numit, în iunie acest an, secretar de stat în Ministerul Energiei ocazie cu care a precizat în declarația sa de avere că, printre altele, deține ceasuri în valoare de 20 de mii de euro. Niculescu a fost consilier județean la Constanța, președinte PNL Năvodari și vicepreședinte al PNL Constanța, până când a fost numit prefect al județului Constanța, în decembrie 2019. A candidat la ultimele alegeri, fără succes, la Senat pe listele PNL, iar în 2016, tot fără succes, la Camera Deputaților.

Botond Balázs lucrează din 2011 la Romgaz în cadrul departamentului juridic, în iunie 2019 devenind şef al acestui departament. Este președinte al organizației de tineret al UDMR Mediaș și al UDMR Mediaș și a fost numit în CA în 2020. Balázs mai este membru CA al firmei de transport public a Consiliului Local Mediaș, Meditur SA.

Nicolae Bogdan Simescu este absolvent al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești și s-a angajat la Romgaz încă de când era student, în 2004. Abia în 2020 a ajuns în CA, după ce și-a încheiat mandatul de consilier local la Mediaș în calitate de membru PNL. Simescu deține un SRL care este pe pierdere, iar soția sa lucrează ca șef serviciu tot la Romgaz.

Aristotel Marius Jude este membru în CA și director general provizoriu al Romgaz. De profesie economist, Jude lucrează în Romgaz din 2006, cu mici pauze, cea mai importantă fiind în 2016 când a fost secretar de stat în Ministerul Energiei. Jude a mai fost vicepreședinte și purtător de cuvânt al PSD Mediaș, membru în CA al Amgaz SA (deținută atunci de GAZ DE FRANCE INTERNATIONAL SA – din grupul Engie și Romgaz) în perioada 2009 – 2015 și al Depomureș (companie a Engie) în perioada 2010 – 2014. Numele lui Jude a fost legat de câteva afaceri păguboase în care a fost implicată Romgaz.

Manuela Petronela Stan-Olteanu este jurist și începând cu 2002 s-a învârtit numai în CA-uri: Moldova Estival SA, Romanța Estival SA, Electrocentrale București SA, Electrocentrale Grup SA, Hidroserv SA, Conpet SA, Uzina Termoelectrică Midia SA (acționar majoritar fiind Ministerul Economiei). În 2019 a fost numită și președinte CA al Romgaz. În prezent este membru în CA al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, membru CA al Romgaz și șef birou la Hidroelectrica SA.

Dna Stan-Olteanu a mai lucrat la Ministerul Turismului (2001-2003), la Ministerul Transporturilor (2003-2006), la Autoritatea Națională pentru Turism (2004-2005), la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Ministerul Economiei (2013-2014), Societatea Națională a Sării SA (2015-2017), Ministerul Energiei (2017-2018), Secretariatul General al Guvernului (2018-2021), iar în noiembrie 2019 a fost numită provizoriu în Consiliul de Supraveghere a Transelectrica (deși era incompatibilă lucrând în același timp și la Romgaz care e și producător de energie). În 2018, doamna Stan-Olteanu a fost numită din partea ALDE în Biroul Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate al MAE.

Gheorghe Silvian Sorici este economist, fost membru PDL (până în 2012) și actual al PNL (președintele PNL Cisnădie). A fost consilier local ales pe listele PD-L în legislativul oraşului Cisnădie (în 2012) și consilier județean la Sibiu ales pe listele PNL în 2020 (a renunțat la mandat în luna martie, când a fost numit în CA al Romgaz). În 2015, Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că Gheorghe Silvian Sorici, consilier local al oraşului Cisnădie, s-ar fi aflat în incompatibilitate, întrucât ar fi deţinut atât o funcţie publică cât şi calitatea de administrator în firma SC Sobis Solutions SRL, firmă care ar fi încheiat cinci contracte de prestări servicii cu primăria oraşului Cisnădie.

În perioada 2008-2012, societatea comercială a furnizat Primăriei Cisnădie servicii şi produse în valoare totală de peste 290 mii lei. Însă firma lui a avut mult mai multe contracte cu statul. În 2010, Primăria oraşului Petrila (prin primarul Ilie Păducel fost PD, PSD, PDL și PNL) a încheiat cu Sobis Solutions SRL un contract în valoare de peste 97 mii lei pentru livrarea unui număr de cinci aplicaţii informatice. În 2012, prefectul de Prahova Adrian Dobre a încheiat un contract cu firma lui Sorici în valoare de aproape 1,5 milioane lei pentru softuri. În 2013, Primaria Craiova a acordat firmei lui Sorici, prin încredințare directă, un contract de peste 50 de mii de euro pentru softuri. În același an, aceeași firmă castigă un alt contract de 1800 de euro pentru achiziția unui soft pentru "autorizații spargere stradală". În 2015, consilierii locali Mangalia au acceptat oferta de donaţie a licenţelor unor softuri de către S.C. Sobis Solutions S.R.L. (a urmat contractual de mentenanță). În 2020, comuna Dobra din județul Satu Mare a facut un contract de 5000 de euro cu Sobis pentru softuri. Și multe altele. Firma Sobis Solution SRL a fost înființată în 1999 de omul de afaceri Muller Hans Martin, iar Sorici a renunțat la funcția de administrator, rămânând ca angajat.

Romgaz este prezentă ca acționar în M I Petrogas Service România SRL cu 10%, alături de off shore-ul M-1 HOLDINGS LTD din Insulele Virgine Britanice. Firma a făcut și prospecțiuni în Marea Neagră pentru Exxon.

Romgaz mai este acționar unic la SNGN "ROMGAZ" SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, companie condusă de un CA format din cinci membri: Georgeta David este economist și pensionară, membru PMP și anul trecut a candidat la Consiliul Local al comunei Cocora, județul Ialomița; Alexandru Baicu Ciudin este jurist, ofițer de informații și manager. Anul trecut a candidat la Gorj, pe listele ProRomânia, pentru Senat.

A fost președinte ALDE sector 5, consilier general la Primaria Bucureștiului și salariat al Administrației Fondului Imobiliar (aflată sub tutela Primăriei București); Iulian Offenberg este inginer și a fost consilierul ministrului Economiei în 2019, membru în CA al Societății Naționale a Apelor Minerale, administrator special la Șantierul Naval Mangalia, administrator la Compania Națională a Uraniului, consilier al ministrul Energiei în 2015 și 2017, președinte Agenția Națională pentru Resurse Minerale, președinte Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, director la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, membru CA al Complexului Eergetic Hunedoara (în perioada când aceasta a intrat în insolvență), fost membru UNPR; Vasile Cârstea este inginer de petrol și gaze și director general al Depogaz; iar despre Stănescu Nicolae Bogdan Codruț am mai povestit când am descris SAPE.

(Va urma)

