Virgil Popescu: Nu avem probleme cu aprovizionarea cu energie electrica. Rezervele de gaze naturale sunt in limite normale

Popescu a spus ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile de la Complexul Energetic Oltenia pe carbune sunt pregatite sa intervina."Ne asteptam la acest val de frig. Am luat toate masurile care se impun. Nu avem probleme cu aprovizionarea cu energie electrica, rezervele de gaze naturale in depozite sunt in limite normale, nu sunt probleme in aprovizionare, evident bucurestenii au o problema cu energie termica, problema datorata in principal retelei de termoficare a Bucurestiului. (...) Nu vom avea probleme de aprovizionare, suntem pregatiti sa facem fata. Sunt pregatite si grupurile de la Complexul Energetic Oltenia pe carbune sa intervina, Hidroelectrica merge la capacitate maxima, exista rezerve in lacurile de acumulare, nu mai avem probleme", a spus Popescu, la B1 TV.El a precizat ca pentru a putea aproviziona populatia cu energie electrica s-a luat decizia de a amana o revizie la Centrala de la Cernavoda, care s-ar fi suprapus cu perioada geroasa."A trecut si o stire mai neobservata. S-a amanat inclusiv o revizie la Central de la Cernavoda pentru saptamana aceasta, de joi incolo, cand temperaturile incep sa creasca, tocmai pentru a nu avea speculatii de acest gen si pentru a aproviziona cu energie electrica populatia. Daca opream scoteam din productie 700 de MW si trebuia sa-i aducem din import. Am luat aceasta decizie cu specialistii. Nu este niciun risc de securitate nucleara, nimeni nu se poate juca cu asa ceva. Am amanat cu o saptamana, trecem de acest val de frig si in 3-4 zile se rezolva aceasta avarie, dar se suprapunea si cu aceasta perioada de ger ", a explicat el.Popescu a mentionat ca pe langa acest val de frig a mai aparut si o alta problema: "nu bate vantul" si astfel nu se poate produce energie suplimentar."S-a mai suprapus pe langa acest val de frig si o alta problema: nu bate vantul. Si nu bate in Europa, nebatand vantul nu merg eolienele, nemergand eolienele nu se produce suplimentar. Daca vantul ar fi batut era mai simplu pentru toata Europa. Nu tot timpul energia regenerabila te ajuta. E frumoasa, e nepoluanta, dar nu tot timpul te ajuta in situatii extreme", a mai spus ministrul Economiei In ceeea ce priveste cresterea semnificativa a pretului gazelor pe bursele spot, cu peste 70%, majorare legata de vremea friguroasa care a dus la majorarea consumului de gaze, Popescu a explicat ca acest lucru nu va afecta consumatorii casnici care au un contract cu pret fix cu furnizorii."Este vorba de piata zilei urmatoare. Consumatorii casnici au un contract cu pret fix cu furnizorii, nu au probleme cu acest pret. In momentul in care au incheiat acel contract, furnizorii aveau in spate contractele de aprovizionare cu clientii. Probabil acum este o speculatie de frig pe piata zilei urmatoare. Asa se intampla cand apar temperaturi foarte scazute. Va dau un exemplu din Marea Britanie, nu la gaze, la energie electrica. A ajuns pretul vineri, cand a fost un val de frig in Marea Britanie la 1.000 de euro Kw, un pret extraordinar de mare pe piata zilei urmatoare. Asta se intampla peste tot. Noi am reusit sa tinem lucrurile sub control si le vom tine sub control", a adaugat ministrul Energiei.