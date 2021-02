Criza de la Complexul Energetic Hunedoara. Discutii la ministerul Energiei pentru transferul centralei Mintia catre Consiliul Judetean

La discutii au participat presedintele Consiliului Judetean Hunedoara Laurentiu Nistor , prefectul judetului Calin Marian, administratorul judiciar si administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, precum si reprezentantii angajatilor CEH.Discutiile au vizat modalitatea prin care Centrala de la Mintia poate fi transferata catre CJ Hunedoara si despre solutiile ce trebuie aplicate pe termen mediu si lung pentru imbunatatirea activitatii energetice din Valea Jiului, arata un comunicat de presa al ministerului.Ministrul Energiei a sustinut ca solutia divizarii CEH in doua companii, una care sa treaca sub autoritatea Consiliului Judetean si alta care sa ramana in coordonarea Ministerului, ramane cea mai sustenabila optiune."Nu ma intereseaza o solutie care sa rezolve problema trei luni si apoi sa revenim in acelasi loc. Ce ma intereseaza este sa gasim o solutie pentru oameni si pentru Sistemul Energetic National. Pentru oameni vom gandi, alaturi de sindicate, un pachet de protectie sociala. Pentru securitatea energetica trebuie sa modernizam capacitatile si vestea buna este ca avem fonduri europene pentru asta, in cadrul "Just Transition Fund", a declarat Virgil Popescu, conform sursei citate.