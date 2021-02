Guvernul emite o ordonanta de urgenta pentru a putea plati salariile minerilor din Valea Jiului in urmatoarele trei luni

Actul normativ va fi publicat vineri seara in Monitorul Oficial, iar la inceputul saptamanii viitoare vor aparea si Normele metodologice. Ministrul afirma, insa, ca este necesara si gasirea de solutii pe termen lung."Astazi am avut mai multe discutii aplicate cu reprezentantii sindicatului de la CEH, pentru ca ne dorim sa rezolvam problemele minerilor. Totodata, la o runda de discutii a participat si prim - ministrul Florin Citu pentru a afla care le sunt solicitarile. Nu ne derobam de responsabilitate si ne dorim ca sanatatea minerilor sa nu fie pusa in pericol si sa iasa din subteran. Avem solutii, care sa rezolve problemele pe termen scurt", a scris, vineri, pe Facebook , Virgil Popescu.Ministrul anunta ca s-au gasit solutii pe termen scurt. "Am adoptat deja ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pentru a putea include si companiile aflate in insolventa, cum este acum cazul celor de la CEH. In seara aceasta se publica in Monitorul Oficial. Facem asta pentru a putea asigura plata salariilor pentru urmatoarele 3 luni. In paralel, ministerul Muncii a elaborat deja normele metodologice de aplicare ale OUG, urmand sa fie aprobate la inceputul saptamanii viitoare", a mai anuntat Popescu.Acesta precizeaza, insa, ca este nevoie si de solutii pe termen lung."Dincolo de solutiile pe termen scurt, avem nevoie si de un plan pe termen lung. Asa cum am mai spus, am inceput deja sa punem in aplicare o solutie pentru a rezolva problemele de la CEH, dar rezultatele nu se vor vedea peste noapte. Suntem in discutii cu cei de la Comisia Europeana pentru a continua planul de restructurare al CEH.Totodata, prin OUG nr. 200/18.11.2020 pentru modificarea OUG nr. 60/2019, au fost demarate deja discutiile dintre experti de la ministerul Energiei cu cei de la Consiliul Concurentei, de la Fondul de Mediu, de la ANAF pentru a face reorganizarea CEH, pentru a repune CEH in circuitul economic. Totodata, prin Fondul de Modernizare, vom putea face trecerea graduala, de la productia pe carbune la energie curata. Nu vom lasa pe nimeni in urma, pentru ca nu ne dorim ca oamenii de acolo sa ramana fara surse de venit", a mai scris Popescu.Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Rosu, a demisionat din functie in urma discutiilor purate vineri cu ministrul Energiei Virgil Popescu. Rosu s-a declarat "vinovat" pentru ca minerii nu si-au primit drepturile salariale si alte plati restante.Sute de mineri din Valea Jiului s-au adunat in curtea Minei Lupeni unde aproximativ o suta de mineri sunt blocati in subteran. Angajatii de la alte mine din zona au venit sa ii sustina pe cei din subteran. Si la Vulcan, minerii s-au adunat in curtea minei.