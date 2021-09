Ministrul Energiei explică creșterile de preț la electricitate: ”Nu s-a mai pus în funcţiune nicio unitate nouă de producţie din 2015”

"Am votat pentru înfiinţarea comisiei parlamentare care anchetează creşterea preţului la energie şi gaze, deoarece îmi doresc să afle toţi românii cauzele pentru care preţurile au crescut. Iată unul dintre motive: nu s-a mai pus în funcţiune nicio unitate nouă de producţie a energiei electrice din anul 2015, de la construirea capacităţilor de energie regenerabilă", susţine oficialul.Conform ministrului de resort, la ora actuală se lucrează la o ordonanţă ce vizează "protecţia a milioane de români împotriva creşterii preţului la energie electrică şi gaze naturale"."Mă uit în urmă şi văd ce miniştri au fost... şi voi veni la audieri ca să explic ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă, acum, în sistemul energetic naţional. Voi arăta, de asemenea, măsurile pe care le luăm pentru protejarea consumatorilor casnici. La minister lucrăm, în momentul de faţă, la o ordonanţă pentru protecţia a milioane de români împotriva creşterii preţului la energie electrică şi gaze naturale. Ordonanţa vine în completarea Legii consumatorului vulnerabil din energie", a menţionat Virgil Popescu.Senatorii şi deputaţii au aprobat, joi, cu 339 de voturi "pentru" şi o abţinere, proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice.Liderul deputaţilor AUR, George Simion , şi-a exprimat susţinerea, în plen, faţă de inţiativa parlamentarilor social-democraţi, apreciind că activitatea acesteia trebuie să înceapă cât mai curând."Propun chemarea în plenul reunit al celor două Camere a preşedintelui ANRE , care are un salariu care ajunge undeva la 12.000 de euro", a spus Simion, care a cerut supunerea la vot a propunerii sale.De asemenea, liderul deputaţilor PSD Alfred Simonis , a subliniat că este importantă înfiinţarea comisiei, care are ca obiect principal de activitate verificarea modalităţii prin care preţurile la energie şi la gaze naturale au explodat."Nu se poate supune votului invitarea cuiva într-un plen. În primul rând, acel plen trebuie convocat. (...) Eu cred că în acea comisie trebuie să chemăm pe toată lumea, inclusiv pe şeful ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie, n.r.) să ne explice de ce au crescut preţurile", a arătat Simonis.La rândul său, senatorul PNL Alina Gorghiu a apreciat că ar trebui ca întâi să fie înfiinţată comisia de anchetă şi apoi să fie convocate Birourile reunite permanente pentru a-l invita pe preşedintele ANRE.Totodată, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament, Varujan Pambuccian , a anunţat că, de această dată, parlamentarii grupului vor vota în favoarea înfiinţării comisiei."Noi, de obicei, nu ne băgăm în chestiunea asta, cu comisiile de anchetă. Vom vota înfiinţarea comisiei de anchetă, vom participa la ea", a spus Pambuccian.În final, parlamentarii au votat pentru constituirea comisiei de anchetă, urmând să fie convocat un plen reunit de către preşedinţii celor două Camere.