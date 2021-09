Ministrul Energiei: „Am cerut companiilor de utilități să ia măsuri și consumatorii casnici să nu mai primească facturi de zeci de milioane”

Virgil Popescu s-a întâlnit joi cu reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie şi cu cei ai Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România."Soluţii, nu vorbe, la problema facturilor mărite la energie! Scopul fiecărui Guvern este acela de a-i proteja pe cetăţeni. Atunci când oamenii sunt în situaţia în care nu îşi pot plăti facturile, Guvernul are obligaţia de a veni cu soluţii. Asta am făcut şi azi la întâlnirea cu ACUE - Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie şi AFEER - Asociaţia Furnizorilor de Energie din România.Am încercat împreună să găsim soluţii pentru a împiedica sau repara abuzurile semnalate de români cu privire la facturi. Am discutat scenariile care trebuie puse în aplicare pentru a-i încuraja pe cetăţeni să transmită indexul de consum, să nu mai depindă de "citirile eronate" ale distribuitorilor astfel încât facturile să se bazeze pe date reale.Cu această ocazie le-am cerut reprezentanţilor companiilor de utilităţi să ia toate măsurile pentru a nu se mai ajunge la cazuri absurde în care consumatorii casnici se trezesc că primesc facturi de zeci de milioane. Este obligatorie instalarea unor filtre în aplicaţiile informatice care să semnaleze consumurile exagerate comunicate de către operatorii de distribuţie", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook El a subliniat că a mai solicitat ca toţi operatorii de distribuţie să transmită către furnizori datele într-un sistem standardizat astfel încât să să fie eliminată cât mai mult eroarea umană."Tot ce am solicitat azi sunt lucruri de bun simţ care puteau fi făcute pană acum fără ca această discuţie la minister să fie necesară. Mesajul meu pentru toţi furnizorii şi distribuitorii de energie electrică este să înceteze cu aceste practici care afectează populaţia şi să înţeleagă că vor plăti scump bătaia de joc la adresa românilor", a punctat ministrul.Aceste discuţii vin şi după ce un consumator din Alba Iulia a primit o factură în valoare de 27.808,13 lei, pe care Electrica Furnizare a pus-o pe seama unei anomalii pe lanţul de facturare şi în sistemul informatic."Electrica Furnizare precizează că factura menţionată în cadrul articolelor de presă este o factură cu caracter de regularizare, emisă în baza citirii efectuate de către operatorul de distribuţie zonal", se arăta într-un comunicat al companiei din 30 august.