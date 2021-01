Ministrul Energiei, despre uriasa pana de curent care a afectat Romania: "Transelectrica spune ca avaria a fost la nivel european"

Transelectrica: Reteaua a fost readusa la conditiile normale

Pana de curent in cinci judete

Compania Transelectrica a precizat ca s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari. Combinatul chimic Azomures din Targu Mures a anuntat ca in zona platformei poate fi observat un nor de culoare brun/roscat, cauzat de oprirea uneia dintre instalatile de producere a acidului azotic."Intreruperea energiei electrice din zona de nord - est a Romaniei, din ultimele ore, a fost cauzata de un incident care s-a produs la reteaua electrica de transport europeana interconectata. Astfel ca a fost afectata si tara noastra.Problemele au fost remediate, iar in acest moment consumatorii au din nou energie electrica. Cauzele si conditiile in care s-a produs acest incident urmeaza sa fie analizate si identificate la nivelul Asociatiei Operatorilor de Transport si Sistem din Europa - ENTSO-E. De asemenea, as dori sa dau asigurari ca Sistemul Energetic National functioneaza in parametri si nu are sincope", a anuntat ministrul Virgil Popescu "Vineri, 8 ianuarie 2021, la ora 15.05, s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari. La nivelul Romaniei a fost afectata zona de nord-vest a tarii", arata Transelectrica intr-un comunicat.Reteaua Electrica de Transport din Romania a fost readusa la conditiile normale de functionare in jurul orei 16.00, toti consumatorii afectati fiind realimentati in jurul orei 16.45, spun reprezentantii Transelectrica."Cauzele si conditiile in care s-a produs acest incident urmeaza sa fie analizate si identificate la nivelul Asociatiei Operatorilor de Transport si Sistem din Europa - ENTSO-E", adauga ei.Mai multe zone din nord-vestul au ramas vineri dupa-amiaza fara electricitate, in urma unei avarii de sistem pe interconexiuni in reteaua de transport al energiei electrice. Intre judetele afectate sunt Sibiu, Cluj si Maramures, responsabili ai Transelectrica precizand ca se lucreaza pentru remedierea defecaiunii aparute.Oana Mirita, purtatorul de cuvant al Tranelectrica, a declarat pentru G4Media.ro ca pana de curent a fost provocata de "un incident la nivelul retelei de transport europene, produs la 15.05, care a condus la aparitia avariei atat in Romania, cat si in alte tari"."Avaria din sistemul national de transport al energiei electrice a determinat oprirea mai multor instalatii de pe platforma. Oprirea s-a desfasurat in conditii de siguranta. Vom reveni cu detalii. O intrerupere neasteptata a energiei electrice din sursa externa a determinat oprirea/punerea in siguranta a instalatilor de pe platforma Azomures", a informat compania.Drept urmare, in zona platformei poate fi observat un nor de culoare brun/roscat, cauzat de oprirea uneia dintre instalatile de producere a acidului azotic."Mentionam ca nu exista pericol pentru angajati si pentru comunitatea locala. Autoritatile cu atributii in domeniu au fost anuntate", spun reprezentantii companiei.