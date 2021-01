Ministrul Energiei: Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate companiile de interes strategic national

"Ca in povestea cu Petrica si Lupul, pe diverse voci, aud ca se striga "Ne vand tara". Asta dupa ce premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul vrea sa abroge Legea 173/2020 care a reglementat interdictia, pentru o perioada de 2 ani, de instrainare a actiunilor detinute de stat la companiile si societatile nationale, la banci si la orice alta societate la care statul are calitatea de actionar.Un demers legislativ pe care il sustin si am mai anuntat asta. Insa, nu privatizam nimic! Asa cum am spus si in cadrul ultimelor audieri, nu privatizam nimic! Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate societatile si companiile de interes strategic national! Si asa va fi!", a scris vineri seara ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook El a transmis ca listarea unor pachete minoritare de actiuni pe bursa nu inseamna privatizare, "ci sansa de modernizare, de a face investitii, de care, evident, va beneficia fiecare roman". "P.S. In continuare cred ca nu este bine sa ne folosim de manipulare si de temerile ascunse ale unor oameni, doar ca sa obtinem un interes electoral efemer", a mai scris Popescu.Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Legea privind neinstrainarea actiunilor detinute de stat la companiile nationale va fi abrogata, ca un semnal pentru piata de capital, in sensul atragerii de noi investitii straine in Romania."Vom abroga acea lege, cu totul. (...) Aici nu este vorba de instrainare a actiunilor, e vorba de a atrage capital in Romania. Asta facem, capitalizam aceste companii. Nu avem resursele la buget sa capitalizam toate aceste companii, la nevoile pe care le au aceste companii pentru investitii si pentru a se dezvolta. Si atunci, bineinteles, ca o parte din actiuni sau din proprietatea acestor companii este transferata, in schimbul acestui capital, altor actionari.Se intampla peste tot in lume. Si, mai mult de atat, ceea ce am observat si in Romania, dar si in alte tari, acolo unde am avut astfel de injectii de capital si au venit dupa aceea cu un management performant, cu o guvernanta corporativa, (...) acele companii au fost salvate, au mers mai departe, au angajat oameni, au fost profitabile, au platit taxe la buget. Asta este reteta pe care vrem sa mergem", a explicat Citu, intr-un interviu la Radio Guerrilla.El a adaugat ca Romania vrea sa dea un semnal ca are o economie moderna, care stie sa lucreze cu instrumentele pietei de capital.