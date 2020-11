Ministrul Virgil Popescu anunta ca s-a vindecat de COVID-19: M-am numarat printre cei norocosi, neavand simptome grave

"Pentru ca au fost si alte voci, circumspecte, voi incerca sa raspund la o serie de << curiozitati >> . Da, continui sa va incurajez, din toata inima, sa purtati masca si sa respectati regulile de igiena. Eu am purtat-o. Da, am contactat virusul, dar faptul ca am purtat masca mi-a oferit ocazia sa nu ii imbolnavesc pe cei din jurul meu", a mai spus liberalul.Ministrul Economiei a precizat pe Facebook ca nu ar cu putea spune cu certitudine unde s-a infectat, insa a recomandat oamenilor sa evite sa participe la actiuni cu prezenta fizica ridicata. El a adaugat ca a ales sa nu faca publica schema de tratament folosita de medici, nu pentru ca ar fi primit vreun "tratament destinat privilegiatilor", ci pentru ca fiecare corp reactioneaza diferit, iar numai doctorii pot decide care este medicatia de urmat."Unde m-am imbolnavit? As vrea sa pot spune cu o precizie de 100% unde, dar nu am cum sa o fac. Revin. Aveti grija de voi. Evitati sa participati la actiuni cu o prezenta fizica ridicata. Stiu ca nu ne este usor, sa stam departe unii de altii, dar acum este nevoie de asta pentru ne tine in afara riscului. P.S. Este nevoie de distantare fizica, nu emotionala! Poate e o buna perioada sa vorbim mai mult unii cu altii, sa ne sustinem reciproc prin vorbe bune! Am urmat un tratament recomandat de medici. Vreau sa le multumesc, pe aceasta cale, tuturor eroilor, care fac eforturi pentru cei bolnavi. Am ales sa nu fac publica schema de tratament, nu pentru ca ar fi un mare secret sau ca ar fi vorba de un << tratament destinat privilegiatilor >>, insa fiecare corp reactioneaza diferit si cred ca medicii sunt cei mai in masura sa decida pentru fiecare caz in parte. Schema de tratament a fost una << clasica >>, pe care cred ca multi dintre cei care au fost bolnavi au primit-o pentru a se trata", a completat Popescu.Acesta a mai spus ca are incredere ca romanii vor trece peste aceasta perioada greu incercata. "Dupa aceasta experienta, inteleg si mai mult ca trecem printr-o perioada dificila, neobisnuita, care ne testeaza pe fiecare in parte. Ne starneste frici si temeri, pe care nu banuiam ca vom ajunge sa le traim. Dar am incredere ca vom trece si peste asta. Sa nu ne lasam condusi de indoieli, de frica, ci sa apelam la partea rationala, la "instinctul de supravietuire", sa respectam masurile care au fost luate pentru a ne proteja. Pentru ca da, sanatatea este importanta! P.S.2. Purtati masca! Spalati-va des pe maini! Folositi dezinfectant! Pastrati distanta!", a conchis liberalul.Pe 2 noiembrie, ministrul Economiei Virgil Popescu anunta, intr-o postare pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. "Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu "iarta"", preciza el. Pe 4 noiembrie, si ministrul Transporturilor Lucian Bode a anuntat ca a fost confirmat cu noul virus, fiind izolat la domiciliu. El a mentionat ca nu are simptome specifice.