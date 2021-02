Virgil Popescu, despre masurile de ajutor pentru IMM-uri: Daca cineva a cerut finantare pentru apartamente sau pentru birouri nu e eligibil, degeaba a cerut

Virgil Popescu sustine ca este normal ca o firma sa fie ajutata financiar sa cumpere un spatiu de productie, insa subliniaza ca nu sunt eligibile proiectele care prevad cumpararea de apartamente sau de spatii de birouri de catre IMM-uri cu banii primiti drept ajutor prin Masura 3."Daca vorbim de masurile pe care Guvernul PNL le-a luat anul trecut, aici nu pot fi de acord cu dansul. Nici Masura 3, masura granturilor pentru microintreprinderi, de 2.000 de euro, nici Masura 2, granturi de capital de 150.000 de euro, nici Masura 3 granturi pentru investitii nu sunt masuri care sa nu fie tintite catre IMM-uri. Sunt masuri foarte bune pentru IMM-uri si eu cred in continuare (...) ca un antreprenor, daca vrea sa faca productie, trebuie sa poata fi ajutat pentru extinderea capacitatii de productie prin constructia unei hale.Deci e normal sa finantam prin Masura 3 de investitii, investitii productive, care pot sa insemne inclusiv o cladire, dar pentru productie. Tot in ordonanta scrie ca nu se finanteaza birouri, activitatea de birouri. Deci nu vorbim de finantare de birouri. Daca cineva a cerut finantare pentru apartamente sau pentru imobil de birouri nu e eligibil, degeaba a cerut. Nu este eligibil, acest lucru e trecut in Ordonanta. Probabil ca dansul nu a vazut acest lucru, ca am vazut in spatiul public ca sunt foarte multe cereri de birouri", a declarat Virgil Popescu, marti seara, la Digi 24.El a spus ca discuta cu ministrul Economiei, dar ca acesta "in general anunta public si dupa aia vorbim"."Cred ca ar fi mai bine sa discutam inainte pentru ca aceste lucruri le-as putea spune direct si probabil am stinge din fasa acest lucru. Parerea mea: ca in momentul cand a aparut lista la Masura 3 si cu punctaj a fost o greseala, pentru ca acel punctaj nu e punctajul real, e punctajul dat de computer.In urma inchiderii procedurii de inscriere, urmeaza evaluarea. Evaluarea e facuta si de evaluatori care se uita pe planul de afaceri si care vad ca investitia aia e de birouri sau e productiva. Daca este de birouri, scoate. Calculatorul nu isi da seama ca investitia imobiliara este in birouri sau in hala de productie si de aia puncteaza maxim. Asta e parerea mea: nu trebuiau puse punctajele pentru ca nu sunt punctajele definitive, ele trebuie trecute prin procedura de evaluare", a explicat ministrul Energiei, fost detinator al portofoliului Economiei.Actualul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, a relatat, la sfarsitul saptamanii trecute, despre o discutie pe care a avut-o cu prim-ministrul Florin Citu , el susinand Masura 3 de ajutor pentru IMM decisa de Guvern nu isi atinge scopul."Masura 3 de ajutor de stat nu isi atinge scopul pentru care a fost creata. Din cei 27.736 de aplicanti, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Daca ne raportam doar la proiectele finantate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finantate. Dintre acestea, 1.807 finanteaza imobile. Practic mai mult din jumatate din proiectele eligibile sunt pe imobile. Nu acesta era scopul masurii. Ea era menita sa fie o masura de ajutor in perioada CoVid, si ajunge sa finanteze cumparari de apartamente", a scris Claudiu Nasui vineri pe Facebook Corpul de control al prim-ministrului va investiga modul in care a fost aplicata Masura 3 de ajutor de stat - granturi pentru IMM, a anuntat vineri prim-ministrul Florin Citu.