Romania a semnat acordul cu SUA pentru construirea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda

Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru energie al SUA odata executat formal, acest acord istoric va pune bazele pentru ca Romania sa utilizeze expertiza si tehnologia SUA cu o echipa multinationala care construieste unitatile de reactor 3 si 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda si unitatea de reactorare a reactorului 1."Acest parteneriat va asigura securitatea energetica, va conduce la crestere economica si va implementa cele mai inalte standarde de siguranta. Energia nucleara va continua sa joace un rol proeminent in mixul energetic national al tarii, oferind Romaniei energie fiabila fara emisii, pentru a satisface cererea sa crescanda de electricitate", se arata in comunicat.Totodata, acest acord subliniaza importanta parteneriatului strategic intre Statele Unite si Romania si angajamentul reciproc al celor doua parti pentru securitatea energetica in regiune."Energia nucleara este cruciala pentru a se asigura ca Romania are o sursa de energie electrica fiabila, accesibila si fara emisii, iar industria nucleara din SUA asteapta cu nerabdare sa-si ofere expertiza pentru a dezvolta aceasta importanta sursa de energie. Acest acord intre SUA si Romania sporeste cooperarea noastra energetica reciproca si va consolida securitatea energetica a ambelor natiuni", a declarat secretarul Brouillette.La randul sau, ministrul Virgil Popescu a apreciat ca "Romania face astazi un urias pas in dezvoltarea parteneriatului sau strategic cu Statele Unite ale Americii in ceea ce priveste componenta energetica, si anume cooperarea in domeniul nuclear civil".Potrivit comunicatului, acest parteneriat va asigura securitatea energetica, va conduce la crestere economica si va implementa cele mai inalte standarde de siguranta. Energia nucleara va continua sa joace un rol proeminent in mixul energetic national al tarii, oferind Romaniei energie fiabila fara emisii, pentru a satisface cererea sa crescanda de electricitate.Statele Unite si Romania vor continua sa consolideze relatia bilaterala in cadrul diferitelor cadre multilaterale, inclusiv Parteneriatul pentru cooperare energetica transatlantica (P-TEC) creat sub administratia Trump. In cadrul P-TEC, SUA si Romania co-prezida un grup de lucru privind cooperarea nucleara civila. Acest grup de lucru va ramane o piatra de temelie pentru extinderea acestui parteneriat strategic si comercial, se mai afirma in comunicatul Departamentului american pentru Energie.