Romania redevine exportator net de energie. In iunie, s-au exportat 578.000 de megawati

Virgil Popescu spune ca numai in luna iunie s-au exportat 578.000 de megawati."Suntem cu plus export 135.000 de MW astazi, la ora asta, pe total an. In ultimele doua luni s-a exportat masiv - 578.000 de megawati s-au exportat in luna iunie. In Romania lucrurile au inceput sa se redreseze in sistemul energetic natural. Devenim din nou exportatori neti de energie - asta s-a intamplat pe Guvernul liberal si pe Guvernul de alianta PNL USR -PLUS, UDMR ", a mentionat Virgil Popescu, la "Ora Guvernului".Acesta a subliniat ca pretul la energie in Romania este mai mic decat pretul in Uniunea Europeana."Importul de energie, da, in 2019 a fost import de energie. In 2018 a fost ultimul an de export. Dar stiti cum sta balanta energetica azi, acum? Astazi, acum - am luat datele de la Transelectrica . De doua luni de zile suntem exportatori neti. Suntem exportatori neti de ce? Pentru ca am schimbat legea in 2020 si am intors pretul. Pretul in Romania este mai mic decat pretul in Uniunea Europeana la energie. Uitati-va - si in momentul cand pretul este mai mic, evident ca toti se duc sa vanda unde-i mai scump.De ce aveam import masiv? Pentru ca pretul la noi era mai mare in 2020 si in 2019 - pentru ca a fost prost facuta aceasta Ordonanta 114 de a intors lucrurile cu fundul in sus - iar noi, ce am facut in doi ani de zile - am reusit sa intoarcem trendul. Asta am reusit sa facem schimband legislativ si ajungem exportatori neti", a mai spus Virgil Popescu.