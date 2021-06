De ce platesc romanii un pret mai mare la energie. Raspunsul ministrului Virgil Popescu

De asemenea, furnizorii de gaze ar trebui sa arate oamenilor in facturi cu cat au cumparat gazele si cu cat le vand mai departe, pentru ca toata lumea sa vada daca scumpirea de 25% anuntata pentru 1 iulie este justificata.Intrebat cand va renunta Romania definitiv la carbune pentru productia de energie electrica, Popescu a aratat ca acest lucru va putea fi posibil in anul 2030 pentru huila. In ceea ce priveste lignitul, decizia va fi luata dupa ce Comisia Europeana va aproba planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia.Oficialul guvernamental a mai anuntat ca Romania a primit o derogare de un an de la Bruxelles pentru realizarea centralei de la Iernut cu bani din Planul National de Investitii.Totodata, ministrul Energiei a explicat de ce mai multe proiecte ale GSP Power, companie condusa de omul de afaceri Gabriel Comanescu, au fost incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Popescu a mai vorbit, in interviu, despre cine este interesat sa cumpere centrala Mintia si sa produca acolo energie din gaze, dar si despre momentul cand Hidroelectrica va fi listata la bursa.AGERPRES: Spuneti-ne, pentru inceput, cati bani vor veni pentru energie din PNRR si ce proiecte se vor face?Virgil Popescu: Pe capitolul de energie avem aproximativ 1,6 miliarde de euro. Avem o linie de finantare de 100 milioane euro pentru eficienta energetica, proiecte care vor fi un model competitiv scoase pentru companii. Avem 100 de milioane de euro proiecte pentru incurajarea companiilor de a face investitii in domeniul bateriilor si al panourilor si celulelor fotovoltaice, adica ne dorim investitori pe care sa-i ajutam cu ajutor de stat sa vina sa produca in Romania baterii electrice si/sau celule fotovoltaice sau panouri fotovoltaice.Suntem in grafic, vrem sa instalam cat mai multa energie regenerabila si vrem sa avem cat mai putin import de celule si panouri fotovoltaice, de aceea vrem sa stimulam si aceste tipuri de investitii. Ne dorim ca si in Romania sa existe producatori de baterii pentru vehicule, pentru autoturisme. Avem un producator roman, dar ne dorim sa fie cat mai multi producatori, de aceea aceasta linie va fi pentru stimularea investitiilor in domeniu.Avem cateva sute de milioane, 300 - 400 milioane pentru energie regenerabila. Energie regenerabila care de data aceasta ne dorim sa fie in back-up cu stocaj, sa avem energie regenerabila si stocare cu baterii sau cu oricare alt tip de stocare si pentru a avea echilibrare in retea si pentru a putea folosi in mod eficient energia electrica.Pana acum ce s-a construit in Romania din punct de vedere al energiilor regenerabile s-au construit pur si simplu fotovoltaice sau vant fara a avea pus stocaj, stocajul fiind pus ulterior doar in anumite locatii, iar daca ne mai uitam din cand in cand si pe balanta energetica, daca nu bate vantul sau nu avem soare, atunci suntem deficitari. Nu vrem sa se mai intample acest lucru si vrem sa avem, odata ce instalam regenerabil, sa avem si stocaj in acelasi timp.AGERPRES: Deci vor fi obligati producatorii sa aiba si capacitati de stocare?Virgil Popescu: Da. Pe linia de finantare pentru acest lucru vom avea in caietele de sarcini, in ghidurile pe care le vom pune la dispozitie - finantam inclusiv stocajul. Deci practic finantam regenerabil producerea de energie plus stocaj. Avem un proiect foarte interesant sa se construiasca un numar de statii de incarcare a autovehiculelor, vrem sa trecem la un transport mai putin poluant, vrem sa avem utilizatori de masini electrice cat mai multi, dar stam cam prost din punctul acesta de vedere la nivelul statiilor de incarcare a autovehiculelor si in zona de transport. Colegul meu, ministrul Drula, a pus pe zona de autostrazi obligatoriu statii de incarcare a autovehiculelor electrice si Electrica are un proiect pe care am dori sa il finantam pentru o retea de statie de incarcare a autovehiculelor.Avem productie de hidrogen, atat la Nuclearelectrica, din energie regenerabila, cat si la Hidroelectrica, care este o companie verde.Avem un proiect foarte interesant, un concept foarte interesant facut de catre Romgaz impreuna cu GSP Power. Este un concept de Green City i-au spus cel care l-au promovat. Este vorba de producere de energie electrica folosind un amestec de gaz natural cu 30% hidrogen, hidrogen ce este produs din energie regenerabila, captare de CO2 in asa fel incat sa avem cat mai mici emisiile de CO2 si folosirea acestui CO2 prin injectie in zona de agricultura, in serele de legume, de flori, de orice altceva, in asa fel incat sa respectam taxonomia pentru producerea de energie electrica. Practic, acesta a fost singurul proiect propus de a produce energie cu emisii foarte mici de CO2 in banda. Pentru ca regenerabilele nu produc in banda, acesta este un proiect propus de producere a energiei electrice si practic ne asigura atat la Halanga, cat si la Constanta producerea in banda a energiei electrice.