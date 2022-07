Virgil Popescu, întâlnire cu secretarul adjunct al Departamentului de Comerţ al SUA. Despre ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, aflat în vizită oficială în SUA, s-a întâlnit, miercuri cu secretarul adjunct al Departamentul de Comerţ al SUA.

”Astăzi am avut o întâlnire de lucru, în cadrul vizitei în SUA, şi cu Don Graves - Deputy Secretary of Commerce, care are o vastă experienţă în gestionarea eficientă a fondurilor şi în domeniul economiei. Am transmis că ţara noastră susţine dezvoltarea relaţiilor comerciale cu SUA şi, totodată, încurajăm schimbul de bune practici pentru dezvoltarea sectorului privat şi a economiei”, a transmis, miercuri seară, Virgil Popescu.

Acesta a precizat că Graves i-a transmis că Departamentul de Comerţ al SUA va fi ”One Stop Shop” pentru finanţarea programului nuclear civil.