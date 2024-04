Minunea de la Roland Garros: Francezii au reconstituit excepționala poveste a Virginiei Ruzici, campioana din 1978 VIDEO

Virginia Ruzici a fost prima jucătoare de tenis din România care a câștigat un turneu de Grand Slam.

Se întâmpla în 1978 la Roland Garros, când Virginia Ruzici o învingea în finală pe iugoslava Mima Jausovec, scor 6-2, 6-2. Alături de Jausovec, ea câștigase deja titlul la dublu.

Francezii au reconstituit povestea Virginiei Ruzici și au postat pe canalul de YouTube al Roland Garros amintirile unei mari campioane.

"Nu eu am ales tenisul, tenisul m-a ales pe mine. Jucam fotbal cu băieții pe stradă în orașul meu din Transilvania (n.r. - Câmpia Turzii), când cineva m-a bătut pe umăr și m-a întrebat dacă nu vreau să vin la tenis. A doua zi dimineață, la 9, eram la club. Am primit o rachetă de lemn și am lovit la zid. Antrenorul mi-a zis să vin și a doua zi", a povestit Virginia Ruzici.

Ea a explicat cât de greu era să ieși din țară la acea vreme. "Ne-a ajutat foarte mult că Ilie Năstase și Ion Țiriac aveau deja rezultate bune, jucaseră câteva finale de Cupa Davis. Când am ajuns prima dată la Roland Garros, prima persoană pe care am văzut-o era Ilie Năstase care se certa cu o fată" și-a amintit ea râzând.

"Roland Garros a fost visul meu și am reușit în 1978, jucând un tenis foarte bun. Era să pierd în sferturi cu Fiorella Bonicelli, dar am revenit și de la acel meci am devenit o supraviețuitoare. Cred că a fost prima finală televizată. Lumea mă recunoștea pe străzi, la restaurante și cred că atunci m-am decis să locuiesc la Paris".

Ads