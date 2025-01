Imagini ca în pandemie după ce un nou virus devastează China. Este HMPV noul Covid-19? Ce știm până acum VIDEO

Virusul HMPV stârnește îngrijorări cu privire la o altă criză de sănătate după pandemia de COVID-19. Acesta se răspândește din ce în ce mai rapid în China, forțând autoritățile să ia măsuri pentru a încerca să stopeze creșterea numărului de cazuri.

Pe rețelele de socializare circulă imagini cu spitale din China copleșite de numărul mare de pacienți. Rapoartele sugerează că Beijingul se confruntă cu o altă epidemie la cinci ani după izbucnirea pandemiei mortale de Covid-19, care a declanșat blocaje prelungite și a înregistrat milioane de morți.

China se confruntă în prezent cu o epidemie de metapneumovirus uman (HMPV), iar videoclipurile de pe rețelele de socializare arată spitale aglomerate și sisteme de sănătate suprasolicitate. Experții în sănătate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la HMPV, un virus respirator din alte părți ale regiunii, care afectează o serie de țări asiatice.

⚠️ BREAKING:

Hospitals in China 🇨🇳 Overwhelmed as Severe "Flu" Outbreak, Including Influenza A and HMPV, Resembling 2020 COVID Surge.

Hospitals in China are overwhelmed as outbreaks of "influenza A" and "human metapneumovirus" resemble the COVID-19 surge from three years ago. pic.twitter.com/mPF6XGjQCY