Cercetători din SUA au creat, cu ajutorul AI, un virus care poate contracara bacterii rezistente la antibiotice

Autor: Mihai Diac
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 20:51
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Cercetători din SUA au creat, cu ajutorul AI, un virus care poate contracara bacterii rezistente la antibiotice
Cercetătoare într-un laborator - FOTO Pixabay

Cercetătorii de la startup-ul californian Radical Numerics au utilizat inteligența artificială (AI) pentru a crea un virus capabil să combată o infecție bacteriană rezistentă la tratamentul convențional cu antibiotice.

Această metodă, dacă se dovedește eficientă, ar putea ajuta oamenii să lupte împotriva bolilor microbiene fără a agrava rezistența la antibiotice, potrivit New York Times.

Cercetătorii au administrat pacientului, care suferea de o infecție bacteriană mortală, un virus bacteriofag creat cu ajutorul unui model de inteligență artificială numit Omnii-1, sperând că virusul va elimina microbii care cauzează infecția, relatează New York Times.

În cazul în care abordarea va avea succes, rezultatele ar putea indica o nouă modalitate de utilizare a AI în medicină.

Bacteriofagii (sau fagii) sunt virusuri care infectează și distrug bacteriile, fără a afecta celulele umane. Aceștia funcționează ca „vânători” naturali, pătrunzând în bacterie, replicându-se în interiorul acesteia și distrugând-o, oferind o soluție promițătoare împotriva rezistenței la antibiotice.

Terapia cu virusuri capabile să distrugă bacterii există cu mult înainte de apariția inteligenței artificiale. Aceste virusuri pot „viza anumite bacterii cu o specificitate remarcabilă, protejând în același timp bacteriile benefice — precum cele din tractul intestinal, care ajută la digestie”, se arată într-un document tehnic al companiei Radical Numerics. Totuși, acest proces poate fi de durată.

În absența inteligenței artificiale, crearea unei astfel de terapii presupune utilizarea unei probe bacteriene prelevate de la pacient pentru a analiza colecțiile existente de bacteriofagi, în căutarea unor candidați eficienți, explică documentul Radical Numerics. Dacă nu sunt identificați bacteriofagi eficienți, cercetătorii apelează la alte colecții, probe din mediul înconjurător sau la inginerie genetică.

În schimb, utilizarea inteligenței artificiale „permite generarea rapidă, la cerere, a unor virusuri bacteriofage adaptate nevoilor specifice ale pacientului, accelerând astfel procesul de tratament”, notează și publicația The Independent.

„Dacă funcționează, este ceva incredibil”, a declarat pentru The New York Times Michael Baym, microbiolog la Universitatea Harvard. „Totuși, instinctul îmi spune să fiu sceptic”, a adăugat el.

Compania Radical Numerics nu a dezvăluit rezultatele clinice în cazul pacientului căruia i-a fost administrat virusul creat prin AI, iar studiul nu a fost încă supus evaluării inter pares (peer-review). Eric Nguyen, directorul executiv al Radical Numerics, a precizat pentru The New York Times că firma dorește să „protejeze confidențialitatea pacientului și să mențină încrederea” partenerilor săi clinici, intenționând totodată să publice rezultatele în viitor.

O utilizare pe scară largă a unei astfel de terapii ar putea contribui la combaterea rezistenței la antibiotice. Potrivit Radical Numerics, virusurile bacteriofage nu infectează celulele umane, iar această terapie este considerată, în general, sigură. Spre deosebire de antibioticele cu spectru larg, virusurile bacteriofage pot viza anumite bacterii cu o specificitate remarcabilă.

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