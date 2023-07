Noi date despre tanara infectata cu Zika. Ce simptome avea

Tanara infectata cu virusul Zika - primul caz confirmat in Romania - a fost internata la Spitalul de boli infectioase si tropicale "Victor Babes" saptamana trecuta, a anuntat, marti, directorul institutiei dr. Simin Florescu.

Aceasta a declarat ca femeia a fost internata pe 5 iulie, spitalizata timp de 48 de ore si apoi externata la cerere.

Femeia in varsta de 27 de ani s-a prezentat la spital cu stare usor febrila si cu exantem (eruptie). Medicul a precizat ca tanara a venit la aparitia acestor simptome pentru ca era foarte bine informata si stia la ce riscuri se expune cand a plecat in Martinica, o insula franceza in partea estica a Caraibelor.

Tinerei i s-a recomandat sa nu ramana insarcinata in perioada urmatoare. "Pacienta nu avea in plan o sarcina si nici nu era insarcinata. In privinta transmiterii virusului pe cale sexuala s-a facut recomandarea de protejare cel putin trei luni", a spus medicul.

Dr. Simin Florescu a adaugat ca in privinta transmiterii pe cale sexuala riscul este mai mic de la femeie la barbat fata de cel de la barbat la femeie.

Medicul a facut un apel la calm in acest caz, sustinand ca nu exista riscul de o epidemie in Romania. "Astea sunt niste speculatii cu transmiterea prin vectori. (...) Riscul este ipotetic cand este vorba de un singur caz", a punctat dr. Simin Florescu.

Intrebat daca personalul medical este instruit pentru cazuri grave, directorul spitalului a spus ca situatia aceasta nu este deloc periculoasa.

"Personalul este intotdeauna instruit pentru situatii grave. Asta nu este o situatie grava", a mentionat Simin Florescu.

Medicul a vorbit si despre simptomele infectarii cu virusul Zika, fiind vorba despre dureri articulare, febra - dar nu atat de mare ca la gripa - si eruptii localizate toracic si pe abdomen, care dispar repede.