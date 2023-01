4 virusuri comune și ce trebuie să știi despre ele

Infecțiile virale sunt afecțiuni cauzate de virusuri, care pot varia în severitate de la probleme ușoare, la boli severe sau chiar fatale.

Odată pătruns în organism, virusul invadează celulele corpului și le folosește pentru a se multiplica, acțiune care lezează sau distruge complet celula infectată. Simptomele infecției apar în urma acestei multiplicări și depind de zona afectată (sistem respirator, sistem digestiv etc) [1].

Chiar dacă există numeroase tipuri de virusuri, unele dintre ele sunt mult mai des întâlnite, cum ar fi:

Rinovirusurile

Cu toate că răceala poate fi cauzată de mai multe tipuri de virusuri, cauza cea mai frecventă este infectarea cu un rinovirus [2]. Acesta se răspândește prin saliva expectorată în timpul tusei sau strănutului sau prin contactul cu obiecte contaminate cum ar fi telefoane, tacâmuri, bani etc.

De cele mai multe ori, răceala cauzată de aceste rinovirusuri este ușoară, majoritatea persoanelor recuperându-se după 7-10 zile. Cele mai comune simptome ale răcelii includ:

congestia nazală;

durerea în gât;

tusea;

strănutul;

febră ușoară.

Dacă fumezi sau ai alte probleme de sănătate, este posibil ca simptomele să fie mai severe [3].

Citomegalovirusile

Citomegalovirusul este un virus herpetic foarte des întâlnit, care se poate răspândi prin salivă, sânge sau alte lichide corporale.

Odată contractat virusul rămâne în organism permanent în stare latentă, putând fi activat însă prin diferite mecanisme declanșatoare, formând astfel un ciclu de activitate/inactivitate.

Chiar dacă simptomele tind să fie ușoare în majoritatea cazurilor, persoanele cu un sistem imunitar slăbit sau bebelușii pot prezenta simptome și complicații mult mai severe.

Întrucât citomegalovirusul se poate transmite de la mamă la bebeluș în timpul nașterii, infectarea sugarului poate afecta dezvoltarea acestuia [4].

Influenza

Virusurile influenza sunt cele care produc gripa. Acestea se află într-o continuă schimbare, lucru care duce la apariția regulată a unor noi tulpini.

Infectarea cu un astfel de virus se realizează prin inhalarea picăturilor de salivă expectorate în timpul tusei sau strănutului, sau prin contactul cu obiecte contaminate.

În stadiile incipiente, gripa poate fi asemănătoare răcelii prin prezența strănutului și a durerii în gât. Cu toate acestea, odată cu evoluția infecției pot fi prezente și alte simptome specifice gripei, cum ar fi:

durerile musculare;

febra;

dispneea (dificultate în respirație);

tusea uscată și persistentă;

dererea de cap;

vărsături sau diaree;

oboseală.

Chiar dacă majoritatea persoanelor își revin fără a fi nevoie de un tratament medical specific, infecția cu virusul influenza poate fi severă sau chiar fatală în rândul anumitor grupe de persoane și anume:

copiii mai mici de 2 ani;

adulții trecuți de vârsta de 65 de ani;

femeile însărcinate;

persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cele care au anumite boli cronice (astm, boli cardiace, afecțiuni renale, diabet etc).

Dacă ești sănătos, gripa, de obicei, nu reprezintă o afecțiune severă. Cu toate acestea, în rândul persoanelor cu risc mai mare de complicații, infectarea cu virusul influenza poate duce la apariția pneumoniei, bronșitei și a sindromului respirator acut, printre multe altele [5].

Rotavirusurile

Rotavirusul este un alt virus foarte comun, care provoacă inflamație la nivelul stomacului și intestinelor. Infectarea cu acest patogen poate duce la apariția vărsăturilor, diareei, deshidratării, febrei și a durerilor de stomac, atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților.

Chiar dacă oricine poate fi infectat, rotavirusul afectează cel mai mult sugarii și copiii. Întrucât nu există tratament curativ pentru aceasta infecție, opțiunile terapeutice se vor axa cel mai mult pe ameliorarea simptomelor și pe obținerea lichidelor și mineralelor pierdute prin vărsături sau diaree [6].

Deoarece multe infecții virale pot avea simptome similare, este importantă depistarea virusului pentru a primi tratamentul și recomandările corespunzătoare. Dacă prezinți simptome gripale severe sau alte abateri de la normal, discută atunci cu un doctor specialist pentru a primi atenția medicală necesară!

