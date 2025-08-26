Există o legătură între anularea alegerilor și excluderea țării noastre din Visa Waiver? Răspunsul Ambasadorului României în SUA

Ambasadorul României în SUA, Adrian Muraru, a declarat, la ieșirea de la reuniunea de la Palatul Cotroceni, că nici în discuțiile publice, nici în cele din spatele ușilor închise nu a existat vreun oficial american care să facă legătura dintre excluderea din programul Visa Waiver și anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

„Niciun oficial american, nici în discuțiile pe care le-am avut în spatele ușilor închise, dar și în spațiul public nu a asociat cele două evenimente – anularea alegerilor din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Visa Waiver”, a afirmat ambasadorul.

Acesta a subliniat faptul că procedura de includere a României în Visa Waiver a fost reluată de Statele Unite, dar nu avem garanții că vom intra prea curând.

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Visa Waiver și credem că s-au parcurs pași importanți față de luna mai când a venit această decizie. Evident, nu există nicio garanție că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o șansă foarte bună și un dialog foarte bun și cu Casa Albă și cu Departamentul de Stat pentru că ce propune România în acest moment Statelor Unite este cel mai extins parteneriat privind protecția frontierelor și cooperarea în domeniul securității dintre toate statele participante până în acest moment în programul Visa Waiver, adică cele 42”, a adăugat el.

Primirea României în Visa Waiver depinde doar de guvernul federal, a adăugat acesta Muraru.

SUA au anunțat, pe 2 mai, excluderea României din programul Visa Waiver, care presupunea că românii pot călători fără vize în scop turistic sau de afaceri.

