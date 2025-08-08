Cum încearcă România să revină în programul Visa Waiver. 25.000 de dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie al Homeland Security

Cum încearcă România să revină în programul Visa Waiver. 25.000 de dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie al Homeland Security
Visa Waiver FOTO ro.usembassy.gov

Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanță specializată în securitate și siguranță publică, ce a furnizat asistență Qatarului în demersul încununat de succes al țării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autoritățile de la Washington în programul Visa Waiver.

„GSIS va furniza servicii de consultanță României în privința cooperării și colaborării internaționale dintre România și Statele Unite în chestiuni de interes bilateral pentru cele două țări. Un accent aparte va fi pus pe cerințele reciproce de siguranță publică, securitate și cooperare în chestiuni legate de comerț și călătorii”, se arată în înțelegere, conform Profit.ro.

Exprimarea este identică cu cea din contractul similar semnat în urmă cu câțiva ani de GSIS cu Qatarul, care a fost admis în Visa Waiver în septembrie 2024. Pentru serviciile prestate, GSIS percepe României un onorariu de 25.000 de dolari pe lună. Acordul este valabil până la 31 octombrie 2025 și poartă semnăturile ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, și principalului partener al GSIS, unul dintre co-fondatorii firmei, Noah Kroloff.

Kroloff a fost timp de peste 4 ani, în perioada 2009-2013, șef de cabinet la Departamentul de Securitate Internă (US Department of Homeland Security - DHS) al Administrației de la Washington, instituția care inițiază deciziile de admitere a țărilor străine în programul Visa Waiver.

Pe 25 martie 2025, DHS a anunțat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura ”respectarea cerințelor stricte de securitate” impuse de program. Până la 31 martie, autoritățile americane ar fi trebuit să implementeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), prin care românii să poată călători fără vize în Statele Unite.

