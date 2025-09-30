De ce a fost scoasă România din programul Visa Waiver. Explicația președintelui Nicușor Dan

Decizia SUA de a scoate România din programul Visa Waiver a avut de-a face cu politica internă americană legată de migrație, a declarat președintele Nicușor Dan marți seară, 30 septembrie.

El a explicat, la Euronews România, faptul că există "o solicitare de revenire pe care statul român a făcut-o, pe care autoritățile americane o au și pe care o vor decide la un moment dat".

"Există o discuție. Decizia SUA de a suspenda includerea României în Visa Waiver a avut de-a face mult mai puțin cu situația politică din România, decât cu politica internă americană legată de migrație. Migrația este un fenomen care privește foarte mult societatea americană. A suspenda un program de exceptare de la vize pentru cetățenii unei țări a fost un mesaj de politică pe care SUA l-au dat.

Între timp, noi am avut discuții foarte consistente și ne-am obligat, ceea ce este absolut normal, să repatriem românii care sunt găsiți fără acte legale pe teritoriul statului american. Este o solicitare de revenire pe care statul român a făcut-o, pe care autoritățile americane o au și pe care o vor decide la un moment dat.

Ce putem spune noi în momentul ăsta este că, din punct de vedere tehnic, pe această îngrijorare a SUA și a societății americane că un program Visa Waiver va extinde fenomenul migrației, am asigurat partea americană și am și acționat, când a fost cazul, de a repatria, am asigurat că nu va avea un efect migratoriu pentru Statele Unite", a explicat Nicușor Dan pentru sursa citată.

Președintele a vorbit la Euronews România și despre vizita pe care o va face în Statele Unite.

"Cel mai probabil va fi în primul trimestru din 2026, dar îmi doresc eu de la această vizită, îmi doresc să fie una consistentă pe cele două componente cele mai importante din momentul ăsta - securitate și economie.

Pe securitate, lucrurile sunt într-o continuitate. Există comenzi de echipament militar care sunt în curs ale României către SUA. Există o prezență militară americană în România, câteva mii de soldați. Aici este o continuitate pe care ne-o dorim să își urmeze cursul firesc.

Pe partea economică, ne dorim foarte mult investiții americane în România. Avem potențial de care am vorbit - gaz la Marea Neagră, o competență peste medie în zona de IT, tehnologie.

Pentru ca această vizită să fie fructuoasă din punct de vedere economic, ea trebuie precedată de niște vizite la nivel tehnic, astfel încât, în momentul în care o vizită la nivel de președinte să se încheie niște acorduri economice. Cam asta îmi doresc eu de la vizită".

