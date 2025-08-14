Grindeanu, discuție cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA despre Visa Waiver. "Există o fereastră de oportunitate pentru ca Statele Unite să revină asupra deciziei"

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 16:49
199 citiri
Grindeanu, discuție cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA despre Visa Waiver. "Există o fereastră de oportunitate pentru ca Statele Unite să revină asupra deciziei"
Grindeanu, discuție cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA despre Visa Waiver FOTO Facebook/Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, s-a întâlnit joi, 14 august, cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO.

Liderul social-democrat a afirmat că România trebuie să devină și un actor important în industria de apărare europeană, dincolo de rolul de factor de stabilitate pe care îl are în regiune.

"Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, dar și de creșterea relevanței României în noul context geopolitic, având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin.

Dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, România trebuie să devină și un actor important în industria de apărare europeană. Pentru România, un subiect important în plan bilateral îl reprezintă și Programul Visa Waiver.

Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei și să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcție ar însemna inclusiv o confirmare a creșterii relevanței României în noua configurație geostrategică", a scris Grindeanu, joi, pe Facebook.

