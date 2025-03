"Până la finalul lunii martie, vom avea o comunicare a celor implicaţi". Reacția lui Ilie Bolojan despre posibila amânare a includerii României în programul Visa Waiver

Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României, a afirmat joi seară, 20 martie, că, până la finalul lunii martie, autorităţile vor anunţa data de la care se va renunţa la vize pentru românii care călătoresc în America.

”Când am ieşit de la Consiliu, m-au informat colegii despre această chestiune. În afară de precizările făcute de Ministerul de Externe nu am alte chestiuni de comentat”, a declarat, joi seară, preşedintele interimar Ilie Bolojan, întrebat ce informaţii are cu privire la amânarea intrării României în Programul Viza Waiver.

Bolojan a precizat că se vor oferi informaţii concrete până la finalul lunii martie.

”Cred că în perioada următoare, până la finalul acestei luni, când există acest termen, vom avea o comunicare comună a celor implicaţi, în aşa fel încât să se arate data de la care se va intra, practic, în vigoare”, a mai declarat preşedintele interimar.

Precizările au fost făcute în contextul informațiilor din presă conform cărora Administraţia Trump ar discuta o posibilă amânare a programului Visa Waiver în cazul României.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a transmis, însă, joi, că nu există nicio comunicare oficială privind modificarea datei iniţiale de intrare efectivă în Programul Visa Waiver. Vizele turistice pentru America ar trebui eliminate ”în jurul datei de 31 martie”.

