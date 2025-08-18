Ce se mai poate schimba cu programul Visa Waiver pentru români. „Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver și "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni".

"În această perioadă, extrem de important pentru noi este și programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punți, suntem, însă, într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aș spune", a declarat ministrul, duminică, la TVR Info.

Șefa diplomației române a evitat să spună când ar putea românii să scape de vizele pentru America, arătând că dorește să anunțe progresul atunci când el va fi finalizat.

"România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu și lung ca o țară din Schengen să nu fie și în programul de Visa Waiver și nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează și o creștere a turismului, ceea ce înseamnă și un interes pentru Statele Unite ale Americii. (...) Instituțional, ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ambasadei, și sigur că este foarte important acest lucru și pe agenda președintelui. Însă au fost făcute de-a lungul timpului, în acești ani de zile, multe declarații optimiste față de programul Visa Waiver. Aș vrea să anunțăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele, dar din nou, dați-mi voie să anunțăm progresul odată ce el este finalizat, pentru că România a auzit de multe ori la televizor că intrăm în Visa Waiver de la oficiali", a spus Oana Țoiu.

