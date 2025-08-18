Ce se mai poate schimba cu programul Visa Waiver pentru români. „Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 23:49
Visa Waiver FOTO ro.usembassy.gov

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver și "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni".

"În această perioadă, extrem de important pentru noi este și programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punți, suntem, însă, într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aș spune", a declarat ministrul, duminică, la TVR Info.

Șefa diplomației române a evitat să spună când ar putea românii să scape de vizele pentru America, arătând că dorește să anunțe progresul atunci când el va fi finalizat.

"România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu și lung ca o țară din Schengen să nu fie și în programul de Visa Waiver și nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează și o creștere a turismului, ceea ce înseamnă și un interes pentru Statele Unite ale Americii. (...) Instituțional, ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ambasadei, și sigur că este foarte important acest lucru și pe agenda președintelui. Însă au fost făcute de-a lungul timpului, în acești ani de zile, multe declarații optimiste față de programul Visa Waiver. Aș vrea să anunțăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele, dar din nou, dați-mi voie să anunțăm progresul odată ce el este finalizat, pentru că România a auzit de multe ori la televizor că intrăm în Visa Waiver de la oficiali", a spus Oana Țoiu.

Cum încep pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. „O să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”
Cum încep pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. „O să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor...
Oana Țoiu, despre negocierile privind Ucraina: „Să avem o pace sustenabilă care, practic, să redea încrederea investitorilor”
Oana Țoiu, despre negocierile privind Ucraina: „Să avem o pace sustenabilă care, practic, să redea încrederea investitorilor”
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat despre negocierile pentru pace în conflictul din Ucraina că pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o...
