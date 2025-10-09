Ce spune ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre Visa Waiver, după ce a fost în SUA. „Eu am făcut o promisiune la începutul mandatului”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a fost înrebată joi, 9 octombrie, într-o intervenție la Digi 24, să despre Programul Visa Waiver, după ce s-a întâlnit cu Marco Rubio.

Inițial Țoiu a evitat să răspundă, spunând că are și alte interviuri. Într-un final a spus că nu vrea să facă speculații, dar că va anunța rezultatele în momentul în care va fi ceva concret.

„Eu am făcut o promisiune la începutul mandatului, pe care am de gând să o respect până la sfârșitul lui, și anume că vom anunța termene și rezultate în momentul în care ele sunt finale și formalizate cu partea americană. Nu este un domeniu în care să ne dorim să facem speculații, dar este o prioritate a diplomației noastre. De altfel, lucrăm și cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Cancelaria premierului în această direcție și sunt progrese semnificative”.

Consolidarea Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și identificarea oportunităților de extindere a acestui parteneriat au fost principalele teme ale convorbirilor politico - diplomatice avute la Washington de ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

'Acesta este prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și a avut loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic', a precizat Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat.

Conform sursei citate, șefa diplomației române a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și aportul bunei colaborări România - SUA la securitatea Flancului Estic.

În context, ea a evidențiat rolul crucial al prezenței militare americane pe teritoriul României, exemplificată prin importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic.

Dialogul a vizat, de asemenea, consolidarea cooperării economice și a investițiilor comune în sectoare cheie, precum și rolul consolidat al companiilor românești prezente și în SUA, arată sursa citată.

O atenție deosebită a fost acordată proiectelor din domeniul energiei, inițiative fundamentale pentru securitatea energetică a României și a regiunii. Totodată, a fost subliniată importanța dezvoltării parteneriatelor private în sectoarele de înaltă tehnologie. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de colaborare în domenii precum IT, securitate cibernetică, inovație și Inteligența Artificială, unde SUA și România pot dezvolta proiecte de succes.

Conform MAE, discuțiile au abordat și dosarul Visa Waiver, oficialul român precizând avantajele pe care le-ar aduce în cooperarea bilaterală în domeniul securității frontierelor, precum și în materie de turism.

'Secretarul de stat al SUA a mulțumit României pentru calitatea relațiilor bilaterale și ambii oficiali au apreciat rolul parteneriatului în asigurarea securității Flancului Estic și la consolidarea posturii de apărare și descurajare aliate în regiunea Mării Negre. El a exprimat interesul SUA pentru dezvoltarea cooperării cu România în plan economic și energetic. Un punct distinct al discuției l-a reprezentat rolul comunității de români din Statele Unite, o punte de legătură esențială între cele două societăți și un factor activ în consolidarea relațiilor bilaterale. Ambii oficiali au subliniat importanța demersurilor de dinamizare a contactelor bilaterale în perioada următoare, inclusiv la nivel înalt', a precizat MAE.

