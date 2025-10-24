Fără vize în America. Ce are de făcut România în relația cu SUA: „Suntem în fața unei administrații care are un mod de lucru total neconvențional”

După aproape 30 de ani de parteneriat strategic România - SUA, românii încă au nevoie de vize pentru accesul pe teritoriul american, un proces îndelungat și costisitor. Speranțele pentru programul Visa Waiver au fost năruite în 2025. Totuși, nu definitiv.

În martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) al SUA, sub Administrația Trump, a suspendat implementarea programului Visa Waiver (VWP) pentru un termen nedefinit. Argumentul, necesitatea de „revizuire completă a securității naționale, a integrității programului și a riscurilor de imigrație”. În mai 2025, România a fost eliminată complet din program, potrivit Departamentului de Stat al SUA, respectiv DHS.

Decizia SUA a generat noi dezbateri în spațiul public românesc. Astfel, au apărut acuzații potrivit cărora România a fost eliminată din Visa Waiver din cauza anulării controversate a alegerilor prezidențiale, din decembrie 2024, subiect atins și de către vicepreședintele J. D. Vance, la Conferința de Securitate de la Munchen.

Până în prezent, puține informații despre programul Visa Waiver au mai fost comunicate de guvern și de oficialul de la Cotroceni. În octombrie 2025, ministrul de Externe, în urma dialogului purtat cu Marco Rubio - secretar de stat al Administrației Trump, a menționat succint problematica vizelor.

„(...) Discuțiile au abordat și dosarul Visa Waiver, oficialul român precizând avantajele pe care le-ar aduce în cooperarea bilaterală în domeniul securității frontierelor, precum și în materie de turism”, se arată pe site-ul oficial al MAE.

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a vorbit pentru Ziare.com despre acțiunile pe care ar trebui să le facă România, pentru ca partenerul strategic să ridice semnul „interzis” de pe Visa Waiver.

„Oficialii români au spus foarte corect că această chestiune rămâne pe agendă și se va relua, că România nu va lăsa această problemă într-un sertar, iar eforturile pentru reincluderea României în acest program vor fi reluate: eforturi atât la nivel național. Există o atenție cu totul particulară a noii administrații în ceea ce privește criminalitatea, combaterea traficului de persoane, dar și un efort în cadrul ministerelor de linie, inclusiv componenta diplomatică, pentru a convinge partea americană că România merită să fie inclusă în acest program.

Fără îndoială, e regretabil acel timing, că administrația democrată nu s-a grăbit pentru a include România în Visa Waiver. Noi am picat la mijloc. Important este să nu ne dăm bătuți. Trebuie să o luăm de la capăt, să restabilim contactele cu administrația americană, până la cel mai înalt nivel. Contează dialogul politic, calitatea acestuia”, a declarat Popescu.

Ștefan Popescu: „Suntem în fața unei administrații care are un mod de lucru total neconvențional”

Ștefan Popescu, analist de politică externă / FOTO: Gândul, captură video YouTube

Îndeplinirea obiectivelor tehnice, dar și eforturile diplomatice vor conta enorm, pentru restabilirea contactelor cordiale cu SUA și implicit, îndeplinirea obiectivului „Visa Waiver”.

„Noua administrație e foarte atentă la consolidarea instituțiilor care combat traficul de persoane, criminalitatea de tot felul; e foarte focalizată pe chestiuni interne, precum controlul frontierelor. Evident, rata dosarelor trebuie să îndeplinească și criteriul prevăzut de acest program (n.r. - sub 3% rată de respingere). Din punct de vedere tehnic, noi trebuie să ne facem temele.

Dar contează palierul politic. Trebuie să avem dialogul la nivel înalt restabilit și aștept și o discuție la cel mai înalt nivel între președinți. Sunt convins că această problemă va fi rezolvată. Ajută foarte mult o astfel de întâlnire. Dialogul a devenit foarte personalizat cu SUA. Contează foarte mult acea 'chimie' și calitatea agendei bilaterale pe care noi o vom avea în cadrul acestei întâlniri. Suntem în fața unei administrații care are un mod de lucru total neconvențional”, a explicat Popescu.

Ștefan Popescu: „Trebuie să facem ceea ce fac vecinii noștri, care caută să arate că există un interes reciproc avantajos”

Diplomația românească trebuie să arate Administrației Trump acele proiecte unde există interes comun și posibile rezultate valoroase.

„Administrația noastră trebuie să aibă cât mai multe idei, să arate părții americane partea de cooperare economică, strategică, trebuie să dăm mai multă consistență valorii noastre de întrebuințare, nu numai în zona Mării Negre, unde pare că am rămas cumva fixați. E nevoie să arătăm valoarea de întrebuințare și pe zona Orientului Apropiat și Mijlociu, a Mediteranei de Est, deci trebuie să facem ceea ce fac vecinii noștri, care caută să arate că există un interes reciproc avantajos pentru proiecția intereselor americane nu numai într-un singur spațiu, ci într-o arie mult mai largă. Polonezii nu joacă doar în zona baltică, Ucraina, Rusia, ci și pe alte spații - Atlanticul de Nord, Nordul Înghețat, au știut 'să iasă din matcă', puțin. Și noi trebuie să fim mai curajoși și bineînțeles, să strângem parteneriate cu țările care sunt importante și pentru Statele Unite - Israelul, care ne poate da o mână de ajutor.

Unele ministere, trebuie să recunoaștem, au început să se miște foarte bine. Observ activitatea ministrului de Finanțe, cea mai bună în acest moment în relația cu Statele Unite ale Americii. Oricum, relația cu Statele Unite ale Americii nu trebuie politizată într-o parte sau alta. Trebuie să fie un efort consistent, pentru că momentul istoric nu ne permite acest lux. Suntem într-o perioadă de reajustare, de inițiative luate - care apoi sunt retrase. E o perioadă de incertitudine”, a concluzionat Ștefan Popescu, pentru Ziare.com.

