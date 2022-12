Case acoperite complet de gheață, în urma ”viscolului secolului”. Imagini impresionante pe malul lacului VIDEO

Casele de pe malul lacului din Ontario au au fost acoperite în întregime de un strat gros de gheață, după viscolul din weekendul trecut, relatează CNN.

Vântul puternic a creat valuri gigantice pe lac, astfel că apa a fost împinsă spre țărm de rafale și, în urma temperaturilor foarte scăzute, a înghețat pe imobile.

Locuitorii din Fort Erie au afirmat că, în timpul furtunii, valurile se prăbușeau peste zidul de protecție din fața lacului.

”Apoi, apa a înghețat pe peretele caselor, de la acoperiș până jos. Deci, vă puteți imagina câtă cantitate de apă și ce putere avea dacă valul se ridica peste perete și apoi îngheța. Este absolut incredibil”, a spus un locuitor.

Video showing a row of houses along Lake Erie completely covered in ice following the winter storm that swept through much of Ontario last week pic.twitter.com/25PXRF7DKw