Vișinel Bălan, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a fost revocat astăzi din funcție de prim-ministrul României, Nicolae Ciucă la propunerea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Surse afirmă că demiterea are la bază interviul acordat lui Olteanu Cosmin pentru Ziare.com, unde acesta a adus la lumină o serie de probleme sistemice și structurale ale sistemului de protecție a copilului, dar și limitarea unor drepturi, precum accesul la corespondență și petițiile. În locul acestuia a fost numit, Gorunescu Nicolae.

VIȘINEL BĂLAN, fost beneficiar al sistemului de protecție a copilului de la Bacău este și asistent universitar din octombrie 2020 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și a fost președintele Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Acesta a obținut Premiul anului 2017 în domeniul activism civic și drepturile omului la Gala Națională a Voluntarilor organizat de Federația VOLUM, fiind unul dintre cei nominalizați de Forbes 30 under 30 ediția 2017. La 31 de ani a reușit să devină student doctorand la școala doctorală din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București, specializarea SOCIOLOGIE. Este licențiat în drept și teatru, și a reușit să facă un master în științe penale și în asistență socială. Astfel acesta, din mediul ONG al drepturilor copilului, intra pentru prima data în instituția publică ce își asumă reglementarea și controlul furnizorilor de servicii sociale și a direcțiilor de asistenta sociala și protecția copilului.

Într-o postare pe Facebook, de astăzi, 28 martie 2023 acesta a publicat o fotografie cu Decizia privind eliberarea domnului Vișinel-Costel Balan din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Nr. 69 / 27 Martie 2023. Totodată tot, ieri, 27 martie 2023 în Monitorul Oficial a fost publicată Decizia privind numirea domnului Nicolae-Gabriel Gorunescu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Nr. 70 / 27 Martie 2023.

Activitatea lui Vișinel Bălan a fost incomodă pentru sistemul de protecție al copilului, acesta remarcându-se prin implicare în unele dintre cele mai grave probleme: suicidul copiilor, abandonul, neuropsihiatrizarea acestora, dar și corupția care este atât de prezentă în sistemul de protecție, lucruri ce pare se doreau ascunde de către conducerea Autorității, care încetul, dar sigur l-au izolat și i-au tăiat accesul și drepturile de a își exercita funcția. Elena Tudor a fost una din personajele cele mai ferme contra reformelor lui Vișinel și mai ales în dezacord total pe teme cum ar fi adopția de cuplurile LGBTQ+, adopția internațională ori chiar adopția directă, teme sensibile și tabu pentru constructul social românesc.

Interviul acordat pentru Ziare.com acordat dlui Olteanu Cosmin a fost picătura care a umplut paharul și care a determinat și revocarea sa din funcție. Mai multe organizații au depus astăzi solicitări în contextul demiterii sale la Ministerul Familiei pentru a afla motivele ce au condus la această acțiune a Ministerului, după ce tot acesta l-a considerat potrivit pentru a conduce alături de Elena Tudor ANPDCA.

Reacția oamenilor nu s-a lăsat așteptată și la numai 24 de minute de la publicarea postării au apărut și primele reacții:

Felicia Hășdățean, o utilizatoare a rețelei de socializare scrie că ”În România, ticăloșia învinge omenia.”. Un alt utilizator își exprimă regretul printr-un comentariu la postare ”Toate persoanele incomode sunt înlăturate, ați deranjat spunând și luptând pentru adevăr și dacă nu se va face o reformă generală va fi vai și amar de toți cei care sunt corecți și cinstiți din această țară (atâți cât au mai rămas)!Regret nespus, însă v-am urmărit și m-am minunat de curajul și dorința de-a lupta cu mâinile goale pentru idealul necăjiților acestei nații. Rar se nasc și se formează asemenea oameni, cărora li se taie aripile înainte de zbor. Mare păcat!”.

Pop Crina, alături de peste alți 50 de persoane susține că ”Sa le fie rușine. Numai în România se poate asa ceva.Oameni care ar putea face lucruri bune pentru noi sunt înlăturați. Rușine lor.”.

Până la momentul publicării acestui articol Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Guvernul României nu au publicat nicio opinie legată de acest subiect. Rămâne un mister ce conține Adresa Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cu nr. 3602 din 22 martie 2023, ce stă la baza demiterii sale și care nu a fost publicată, ci doar menționată în decizia de revocare.

