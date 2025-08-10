Ucraina este „obosită de acest război”. Ce solicită primarul Kievului, în timp ce cresc temerile înaintea summitului dintre Rusia și SUA

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 16:42
Vitali Kliciko, primarul Kievului/FOTO:X/@OnDemand_News

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunțat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, Ucraina ar putea fi forțată să cedeze noi teritorii Rusiei.

„Trebuie găsită o soluţie diplomatică”, a spus Kliciko ziarului german Bild. „Toată lumea în ţara noastră este obosită de acest război”, a remarcat fostul campion de box devenit politician.

„Din păcate, noi am plătit un preţ uriaş pentru acest război, vieţile patrioţilor noştri, ale soldaţilor noştri, cetăţenilor noştri. Sute de oraşe au fost distruse. O mare parte a Ucrainei este ocupată de Rusia”, a deplâns edilul capitalei ucrainene.

Cât despre cererile Rusiei privind concesii teritoriale din partea Ucrainei pentru a încheia războiul, Vitali Kliciko a spus că este „mult prea devreme” pentru astfel de discuţii, fără a exclude explicit cedarea de teritorii. Aceasta este o întrebare pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va trebui să ia „decizii dificile”, mai ales că „unii nu vor accepta niciodată cedarea unei părţi din ţară către Rusia”, adăugat primarul Kievului.

Preşedintele american Donald Trump, care se va întâlni pe 15 august în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, a vorbit vineri despre un posibil „schimb de teritorii” în cadrul unui eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînţelege din această propunere şi menţinerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

În acest timp, la Kiev şi în capitalele europene cresc temerile cu privire la o posibilă înţelegere între Trump şi Putin care să forţeze Ucraina să cedeze teritorii. Preşedintele Zelenski a respins orice cedare de teritorii către Rusia şi a cerut ajutorul susţinătorilor săi europeni. De asemenea, preşedintele ucrainean cere insistent să fie inclus în discuţiile ruso-americane. Preşedintele SUA nu a exclus posibilitatea de a-l invita şi pe el în Alaska, dar cel puţin deocamdată singura întâlnire confirmată de Trump este bilaterala sa cu Putin.

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile preşedintelui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în discuţii, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanţii de securitate pentru Ucraina.

