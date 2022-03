Cinci termene de judecată au avut loc în dosarul de luare de mită al „medicului vedetelor”, chirurgul Vitalie Stan, și deja judecătorul fondului nu le mai găsește pe fostele paciente ale acestuia, pentru a le audia. La termenul de miercuri, 23 martie, o singură martoră s-a prezentat la Tribunalul București, motiv pentru care două foste paciente ale dr. Vitalie Stan vor fi citate cu mandate de aducere.

Ioana Buta a relatat cum i-a plătit medicului 1.300 de euro plus alți 250 de euro pentru două intervenții chirurgicale pe care medicul le-a făcut într-un spital de stat. Procurorii spun că operațiile s-ar fi făcut pe bani publici, iar sumele plătite de paciente ar fi fost băgate în buzunar de medicul Vitalie Stan.

„L-am contactat pe inculpat, m-am deplasat la o clinică de stat de arși. Nu am știut inițial că e o clinică de stat dar am observat anunțurile cu semnătură inculpatului în calitate de director. Nu mai știu dacă am fost cu trimitere de la medicul de familie, dar analizele le-am făcut la Bistrița. Atât eu cât și o altă doamnă ne-am înregistrat la recepție la un domn cu nume rusesc, Anatol. După amiază am fost operate. Pentru intervenția chirurgicală am plătit 1.300 de euro, nu mai știu că direct inculpatului sau altcuiva. Nu mai știu dacă mi s-a oferit chitanță. Mi s-a întocmit bilet de externare. Doamna cu care am fost avea și rinoplastie și implant mamar. Ea a fost operată prima”, a relatat martora.

Dr. Vitalie Stan i-a cerut banii într-o discuție pe Facebook.

Ads

„Inculpatul mi-a comunicat costul operației de 1.300 de euro, la telefon ori pe Facebook. A spus că atât mă costă. Eu aveam contract cu cei de la Antena 1 și mi-au plătit ani acea cotizație. De 2 ori am fost operată. În 2013 am avut o rinoplastie și 2017 un implant mamar efectuat la o clinică privată. Tot așa, am stabilit prețul, am trimis pozele și am făcut o ecografie mamară la Bistrița. Am venit în București cu avionul și în aceeași zi am fost operată. Cred că la recepție am plătit. Pe inculpat l-am întâlnit direct în sala de operație. După rinoplastie în octombrie 2013 am făcut o mărire de buze, de 250 de euro, mi-a băgat domnul doctor acid hialuronic în buze. Am plătit inculpatului în mână. După intervenția chirurgicală de rinoplastie am stat 2 zile în spital, am plecat la cerere. Inculpatul mi-a explicat că suma reprezintă și banii pentru anestezie și costurile de spitalizare, toate serviciile din spital. Am avut reprezentarea că plătesc servicii medicale, nu mită”, a mai relatat martora.

Ads

Dr. Vitalie Stan, mită de 25.000 de euro de la 16 paciente

Pe data de 20 august 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Stan Vitalie, medic primar, la data faptelor manager al Spitalului Clinic de urgență, Chirurgie Plastică și Arsuri din București, pentru săvârșirea a 16 infracțiuni de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că medicul ar fi luat mită.

Ads

„În perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, suspectul Stan Vitalie, în calitate de medic primar și manager al Spitalului Clinic de urgență Chirurgie Plastică și Arsuri din București, ar fi pretins și primit de la 16 paciente, sume de bani cuprinse între 1.100 de euro și 2.700 de euro, pentru a le efectua diferite operații estetice în spitalul de stat mai sus menționat.În concret, suspectul Stan Vitalie ar fi internat pacientele respective sub pretextul unor afecțiuni ce necesitau corecții chirurgicale, iar în schimbul sumelor de bani primite, ar fi efectuat în cadrul spitalului de stat operații estetice care se pot efectua în clinicile private. În total, acesta ar fi primit de la cele 16 paciente suma totală de 25.000 de euro”, arată procurorii DNA.

Ads