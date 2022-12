Selecţionata Argentinei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins Olanda cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, vineri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, într-un meci terminat la egalitate, 2-2 (0-1, 2-2), la finalul prelungirilor.

Meciul a fost înterupt la scorul de 2-1 pentru Argentina de un spectator care a intrat pe teren, forțele de ordine din Qatar mobilizându-se imediat pentru a-l scoate în afara spațiului de joc pe invadator.

Bărbatul respectiv este unul celebru pentru asemenea episoade. Este vorba despre rusul Vitaly Zdorovetskiy, cel care a intrat pe teren și în finala Campionatului Mondial 2014, Germania - Argentina.

De asemenea, youtuberul Zdorovetskiy, fost actor în filme pentru adulți, a contribuit la scena în care fosta sa iubită, Kinsey Wolanski, a invadat terenul în finala Ligii Campionilor din 2019, Liverpool - Tottenham.

Vitaly Zdorovetskiy did his pitch invasion during a world cup final match in 2014 dude is banned from all sporting events yesterday his girlfriend invaded the Champions League finals 😂😂 pic.twitter.com/qKhwaFqQ5r