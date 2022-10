Top 10 alimente care sunt surse excelente de vitamina C

Vitamina C protejează organismul împotriva diferitelor boli și afecțiuni FOTO / Unsplash

A mânca o portocală nu este o idee rea. O portocală de mărime medie conține 59,1 miligrame de vitamina C, conform FoodData Central al Departamentului Agriculturii din SUA, scrie Health.com.

Vitamina C este un antioxidant important care poate ajută la protejarea organismului împotriva diferitelor boli și afecțiuni. De asemenea, ajută oamenii să absoarbă mai mult fier din alimentele pe bază de plante și joacă un rol în funcția imunitară.

Multe fructe și legume au la fel de multă sau chiar mai multă vitamina C per porție decât o portocală.

Ardei gras

Ardeiul gras poate fi o sursă excelentă de vitamina C. Conform USDA FoodData Central, ardeiul gras portocaliu conține 158 de miligrame de vitamina C. Ardeiul gras roșu are 142 de miligrame, iar cel verde conține cea mai mică cantitate de vitamina C.

Ardeiul gras vine și cu alte beneficii. De exemplu, ardeii roșii sunt, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina A, importantă pentru vedere. În plus, ardeiul gras verde are o capacitate antioxidantă ridicată de 78%.

Broccoli

Broccoli crud oferă 91,3 miligrame de vitamina C la 100 de grame. Broccoli a fost, de asemenea, asociat cu multe alte beneficii pentru sănătate, inclusiv sănătatea inimii și a creierului și prevenirea cancerului, după cum a menționat autorul unui articol din 2021 Journal of Food and Nutritional Health.

Papaya

O porție de o ceașcă din acest fruct tropical oferă 88 de miligrame de vitamina C. Dincolo de conținutul său de vitamina C, papaya poate avea și alte câteva beneficii, conform unei analize Biologie din aprilie 2021, cum ar fi antiinflamatorii, antioxidanți, anti-îmbătrânire și proprietăți de vindecare a rănilor.

Căpșuni

O cană de căpșuni feliate conține 98 de miligrame de vitamina C. Potrivit unui articol din februarie 2022 publicat în Scientia Horticulturae, căpșunile sunt o sursă excelentă de antioxidanți și minerale precum potasiu și calciu.

Ananas

Potrivit USDA FoodData Central, o cană de ananas conține 78,9 miligrame. Cercetările au descoperit și alte beneficii pentru sănătate: un articol din iunie 2021 din Journal of Agriculture and Food Research a descoperit că ananasul poate ajuta la îmbunătățirea digestiei și are proprietăți anticancer, antidiabet și antihipertensiune.

Kiwi

Kiwi conține 74,7 miligrame de vitamina C la 100 de grame, conform USDA FoodData Central. În plus, o recenzie din august 2019 în Nutriție și cancer a găsit dovezi ale efectelor directe și indirecte împotriva cancerului în acest fruct.

Mango

Un singur fruct conține 122 de miligrame de vitamina C. Mango este, de asemenea, o sursă excelentă de betacaroten și alți antioxidanți legați de sănătatea ochilor.

Potrivit unui studiu Molecules din mai 2021, mango-urile care sunt mai galbene au mai mulți carotenoizi (promovează sănătatea ochilor), în timp ce mango-urile care sunt mai roșii au mai multe proprietăți antioxidante și antiinflamatorii.

Kale

La 93,4 miligrame pe cană, nu vrei să ratezi adăugarea de kale în dieta ta pentru vitamina C.

Kale include vitaminele A și K, potasiu și fibre, așa cum au menționat autorii unui articol Nutrients publicat în ianuarie 2022.

Guava

Guava, un fruct tropical, are 376 de miligrame de vitamina C pe cană. În plus, întreaga plantă de guava, de la rădăcini la frunze, poate fi utilă pentru afecțiuni precum diabetul, tensiunea arterială și inflamația, conform unui articol din decembrie 2018 cu acces deschis: toxicologie și cercetare.

Ardei iute

Ardeiul iute verde și roșu crud sunt, de asemenea, surse excelente de vitamina C.

Autorii unei recenzii MOJ Food Processing & Technology au indicat faptul că ardeiul iute include și alte vitamine, cum ar fi A, E și B, precum și minerale - magneziu, fier și calciu.

