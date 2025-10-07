Vitamina D în alimentație: Care sunt sursele naturale și care este doza optimă recomandată

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor și a dinților, ajutând la reglarea absorbției calciului și fosforului. În plus, este un important modulant al sistemului imunitar, influențând atât răspunsurile imediate, cât și pe cele adaptative. Deficiența de vitamina D este o problemă globală, afectând aproximativ un miliard de persoane și crescând riscul de rahitism la copii, osteomalacie și osteoporoză la adulți, precum și susceptibilitatea la infecții respiratorii.

Vitamina D se găsește sub două forme principale: D2 (ergocalciferol), provenită din plante și ciuperci, și D3 (cholecalciferol), produsă de pielea umană după expunerea la soare sau obținută din alimente de origine animală. Suplimentarea cu vitamina D3 este mai eficientă în menținerea nivelurilor sanguine optime, potrivit unor studii prezentate în News Medical.

Sursele alimentare naturale sunt relativ puține: somonul gătit oferă 570 UI per porție, o lingură de ulei de ficat de cod conține 1.360 UI, iar ficatul de vită și gălbenușurile de ou aduc cantități mai mici. Ciupercile expuse la UV pot furniza până la 366 UI per jumătate de cană. În multe țări, alimentele fortificate – laptele, sucul de portocale, cerealele și unele iaurturi sau margarine – asigură o parte semnificativă a aportului zilnic.

Doza recomandată variază: adulții între 19–70 de ani au nevoie de 600 UI/zi, cei peste 70 de ani de 800 UI/zi, sugarii de 400 UI, iar femeile însărcinate sau care alăptează de 600 UI/zi. Excesul de vitamina D prin suplimente poate provoca hipercalcemie, cu simptome precum greață, slăbiciune sau probleme renale și cardiovasculare, însă aportul prin alimentație și soare nu are efecte toxice.

În organism, vitamina D este transformată în ficat în calcidiol, forma principală circulantă, și apoi în rinichi în calcitriol, hormonul activ responsabil de efectele sale biologice. Calcitriolul facilitează mineralizarea oaselor, absorbția calciului și fosforului, menține forța musculară și reglează răspunsul imunitar, fiind prezent în aproape toate celulele corpului.

