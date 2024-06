"Ignori idioții, mergi cu cât ți se pare ție că este sigur". Sfaturile primite de un șofer care vrea să circule cu viteză legală

În România, nerespectarea regulilor de circulație și viteza excesivă la volan sunt printre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

Multe dintre acestea au loc din cauza depășirii vitezei legale, ignorării semnelor de circulație și a regulilor de prioritate.

Un român care a luat recent permisul și obișnuiește să conducă cu viteza legală a relatat ce probleme are din această cauză în trafic. Acesta le-a cerut părerea celor care au experiență și conduc de mult timp.

"Întrebare de șofer începător"

"Am luat carnetul la o vârstă destul de înaintată, și bineînțeles am început să conduc. Ca începător, mi-am propus să nu depășesc limitele de viteză decât cu maxim 5 km, însă am văzut o mulțime de șoferi nervoși că merg prea încet, atât pe drumurile din afara localității cât și prin sate.

Am încercat pe cât posibil să nu deranjez pe oricine dorea să mă depășească, dar tot mi s-a umplut frigiderul. Și vreau să întreb, e chiar așa deranjant în trafic unul care respectă viteză legală (50 sau 30 în localitate, 70 în afara ei, că eu nu am voie cu 90)?

Sunt conștient că voi da mereu de tot felul de oameni, dar vreau să cer părerea șoferilor mai vechi și care poate nu au mereu ceva cu alți participanți la drum", a scris acesta pe Reddit.

"Nu te interesează pe tine cu ce viteză merg alții"

Mulți dintre cei care au comentat l-au sfătuit să-i ignore pe cei deranjați de viteza cu care conduce.

"Nu te interesează. Mergi cum te simți confortabil."

"Exact asta îmi zicea instructorul când eram la școală, nu te interesează pe tine cu ce viteză merg alții, tu mergi în limita legală și atât. În timp înveți, eu eram praf la condus și îmi era frică de mașini la început, mi-au trebuit 2-3 luni să mă adaptez.

Nimeni nu s-a născut șofer, iar unii au 10 ani de permis și conduc mai prost decât mine."

"Nici așa nu e bine"

Un șofer care are altă părere a relatat o situație pe care a expermentat-o.

"Poate că îmi iau cu minus, dar... nici așa nu e bine.

Am avut recent șansa de a merge în spatele cuiva care se simțea confortabil la 15 km pe ora pe drum cu limita de 100, dar drum care era prin pădure și nu aveai cum să depășești.

Omul era începător (avea semnul în geam), așa că am zis că e de înțeles... Când era drum drept și se putea depăși, mărea viteză la 70-80 și nu apucai să depășești, bucățile astea drepte și cu linie întreruptă fiind foarte scurte.

Norocul a fost că am ajuns amândoi în aceeași parcare și am avut ocazia să vorbesc cu el. Mașina nu avea probleme, doar era începător. L-am rugat pe viitor să se uite și în oglinda din spate, și dacă vrea să meargă cu 15 km la ora, să mai tragă pe dreapta în refugiu, din când în când (erau destule pe drum), ca să se elibereze coloana.

În spatele meu nu mai vedeam capătul coloanei..."

"Eu am carnet de peste 10 ani și tot prind câte unul deranjat de viteza mea.

Sugestia mea e să conștientizezi că majoritatea sunt idioți. Au senzația că șofer bun înseamnă să ajungi din punctul A în punctul B cât mai repede, nu în siguranță."

"Ignori idioții, mergi cu cât ți se pare ție că este sigur"

"Cel mai bun sfat pe care l-am primit de la un șofer de Uber. Ignori idioții, mergi cu cât ți se pare ție că este sigur. Am primit claxon când eram pe intermitent dreapta și venea din stânga mașinii care aveau verde (dacă m-aș fi băgat pentru m-a claxonat boul aș fi greșit). Am primit claxon că nu am blocat intersecția. Am primit claxon când eram în trafic de bară la bară și am lăsat mașina gunoierilor să se bage. Ce încerc să spun cu aceste exemple, mergi tu cum ai învățat și cum ți se pare că mergi corect și încearcă să ignori bizonii.

Dacă sunt două benzi, nu îți faci tu ambiție și mergi pe bandă 2 cu 50, nu e treaba ta cu cât merg ei, le faci loc. Mergi pe bandă 1 legal, dacă e mașină oprită mai în față pe avarii, normal că mergi pe bandă 2. Dacă vezi că cineva greșește, nu îl sancționa tu, lasă-l în pace și încearcă să eviți (chiar dacă tu ai dreptate)"

