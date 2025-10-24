Momentul șocant în care un șofer a reușit să evite la limită doi copii care i-au sărit în fața mașinii. "Unde le-or fi părinții?" VIDEO

Momentul în care copii sar în fața mașinii FOTO captură video Reddit

Un simplu moment de neatenție poate avea consecințe dramatice, mai ales când în joc sunt copii. Recent, un șofer a reușit să evite la limită doi copii care i-au sărit brusc în fața mașinii, demonstrând cât de importante sunt prudența și vigilența permanentă la volan.

Cazul este un semnal de alarmă atât pentru părinți, cât și pentru șoferi, evidențiind riscurile și necesitatea respectării regulilor de siguranță rutieră.

Acesta a postat pe Reddit imaginile surprinse de camera de bord a mașinii pe care o conducea adăugând un comentariu scurt: "copii mici".

Copii mici..

byu/SailImmediate7928 inAutomobileRO

"Dacă merg încet sunt înjurat"

Postarea sa a strâns 150 de comentarii. Mulți subliniază că doar viteza adaptată zonei dintre blocuri și reacția șoferului i-au salvat pe cei mici. Unii menționează că adesea sunt claxonați când conduc cu viteză redusă.

"Și când merg așa încet printre blocuri sau când sunt multe mașini parcate pe margine, și mai vine și o trecere de pietoni, mereu îmi iau claxoane. Ai fost prudent, așa ar trebui să fie toți cei care au permis".

"Așa este, la fel, dacă merg încet sunt înjurat, claxonat, flashuit".

"Decât să fi marcat pe viață de un pieton omorât, mai bine înjurat."

"Aleile alea cu locuri de parcare sunt de facto zone pietonale, dar nu sunt marcate ca atare. Ar trebui marcate și "încurajați" șoferii (cu amenzi..) să respecte limita de viteză pentru zone pietonale - 5km/h."

"Copii. Prostii fac, trebuie învățați să fie atenți. Felicitări pentru prudență, ai evitat o posibilă tragedie și (sperăm) ei au învățat azi ceva."

Cazul le-a amintit unora de accidente din copilărie din care au scăpat teferi, dar i-au marcat pentru totdeauna.

"Din propria experiență îți spun că asta o să le rămână în minte toată viața. Eu și acum țin minte când era să mă calce o mașină, copil fiind, când am traversat prin loc nepermis. De atunci ma asigur in stânga/dreapta și pe străzi cu sens unic."

"La fel și la mine, am traversat pe la 9-10 ani în fugă pe la colț de stradă, nu m-am uitat atent, m-a luat o mașină pe capotă, nu avea cine știe ce viteză, am scăpat cu vânătăi, sperietură și lecție de viață."

"Felicitări șoferului pentru atenție și că a mers cu viteză redusă. Bravo! A salvat un copil."

"Felicitări că ai fost atent. Unde le-or fi părinții?".

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada A0....
Lunile dintre septembrie și decembrie pun la încercare orice buget de familie. Cheltuielile pentru școală, activități și sărbători se succed fără pauză, iar mulți părinți caută...
