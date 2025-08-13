Transformarea Vivianei Sposub după jumătate de an de antrenamente intense: „Ador rezultatele și ador cum mă simt”

Viviana Sposub, în vârstă de 28 de ani, și-a schimbat complet silueta în ultimele luni, surprinzându-i pe fani cu forma fizică impresionantă. La un an după despărțirea de George Burcea, fosta prezentatoare de la „Vorbește Lumea” a ales să apară mai rar la evenimente, însă a rămas prezentă pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața sa.

Recent, Viviana s-a filmat în sala de sport, arătând rezultatele obținute după jumătate de an de antrenamente intense. „Eu și @vlad_ctin ne-am dat seama că au trecut deja 6 luni de când m-am apucat serios de sală. Ador rezultatele și ador cum mă simt”, le-a transmis ea urmăritorilor săi.

Detalii despre relația cu George Burcea

Povestea ei cu George Burcea a fost una plină de suișuri și coborâșuri. Cei doi s-au despărțit oficial în 2023, dar la scurt timp au decis să-și mai acorde o șansă, considerând că fericirea lor e împreună. În cei cinci ani de relație, au trecut prin momente tensionate, dar au reușit să se sprijine reciproc, atât în plan personal, cât și profesional.

În 2024, actorul mărturisea la „Viață fără filtru”:

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că, indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi.”

Ads