În ce fază s-a ajuns cu eliminarea vizelor pentru Statele Unite. "În acest moment România e pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Waiver."

Ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, a declarat că discuțiile cu Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul de Stat al SUA sunt în plină desfășurare, iar țara noastră este „pe deplin pregătită și aliniată standardelor programului Visa Waiver”.

Oficialul român s-a arătat optimist că progresele recente vor atrage o decizie favorabilă din partea autorităților americane.

"Noi suntem în discuții intense cu Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul de Stat. În acest moment România este pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Waiver. Mai mult decât atât, ceea ce a propus România părții SUA este un parteneriat extins de securitate, cel mai solid pe care SUA l-au avut vreodată sub Visa Waiver.

Când se va întâmpla... depinde de Administrație și sigur că modul în care facem acești pași ne dă perspective, dar nu aș vrea să anunț termene. Suntem foarte încrezători că acest parteneriat a atras atenția oficialilor SUA. România are un istoric foarte bun în acest schimb de informații pentru a lucra cu agențiile de implementare a legii. S-au făcut pași importanți din luna mai, când s-a revocat această desemnare", a precizat Andrei Muraru, la Antena 3 CNN.

Ambasadorul a precizat că am făcut ce a depins de noi.

„Ce a depins de noi, am făcut. S-a propus acest document important, un memorandum, și a fost foarte bine primit și la Departamentul de Stat și la Departamentul pentru Securitate Internă, și așteptam din partea americană să vedem decizia. Nu știu, se poate întâmpla devreme, cum se poate întâmpla și mai târziu, sigur există un triunghi...în momentul în care acesta devine o prioritate 0 pentru aceste instituții, atunci decizia se va formaliza”, a adăugat Muraru.

