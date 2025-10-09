În ce fază s-a ajuns cu eliminarea vizelor pentru Statele Unite. "În acest moment România e pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Waiver."

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 08:29
285 citiri
În ce fază s-a ajuns cu eliminarea vizelor pentru Statele Unite. "În acest moment România e pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Waiver."
Muraru spune că România este pregătită pentru primirea în programul Visa Waiver FOTO Facebook/Prefectura Municipiului București

Ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, a declarat că discuțiile cu Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul de Stat al SUA sunt în plină desfășurare, iar țara noastră este „pe deplin pregătită și aliniată standardelor programului Visa Waiver”.

Oficialul român s-a arătat optimist că progresele recente vor atrage o decizie favorabilă din partea autorităților americane.

"Noi suntem în discuții intense cu Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul de Stat. În acest moment România este pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Waiver. Mai mult decât atât, ceea ce a propus România părții SUA este un parteneriat extins de securitate, cel mai solid pe care SUA l-au avut vreodată sub Visa Waiver.

Când se va întâmpla... depinde de Administrație și sigur că modul în care facem acești pași ne dă perspective, dar nu aș vrea să anunț termene. Suntem foarte încrezători că acest parteneriat a atras atenția oficialilor SUA. România are un istoric foarte bun în acest schimb de informații pentru a lucra cu agențiile de implementare a legii. S-au făcut pași importanți din luna mai, când s-a revocat această desemnare", a precizat Andrei Muraru, la Antena 3 CNN.

Ambasadorul a precizat că am făcut ce a depins de noi.

„Ce a depins de noi, am făcut. S-a propus acest document important, un memorandum, și a fost foarte bine primit și la Departamentul de Stat și la Departamentul pentru Securitate Internă, și așteptam din partea americană să vedem decizia. Nu știu, se poate întâmpla devreme, cum se poate întâmpla și mai târziu, sigur există un triunghi...în momentul în care acesta devine o prioritate 0 pentru aceste instituții, atunci decizia se va formaliza”, a adăugat Muraru.

Visează la calificare! Juniorii României au început drumul spre EURO
Visează la calificare! Juniorii României au început drumul spre EURO
Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2009 a debutat cu un rezultat de egalitate, miercuri, în prima fază a calificărilor la EURO 2026. La St-Paul lès...
Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
Internaționalul moldovean Vadim Rață a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că el și colegii săi au ocazia în meciul amical cu selecționata de fotbal a României să își...
#viza SUA, #Romania, #andrei muraru, #ambasador SUA, #Visa Waiver , #vize
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Internetul a "explodat", dupa ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: "Nu se poate sa fie mama lui" / "Incredibil"
Digi24.ro
Rusia ameninta SUA, dupa anuntul lui Donald Trump: "Vom raspunde dur celor care ne fac probleme"
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incendiu puternic într-un bloc din Timișoara. Pompierii au evacuat 80 de persoane, mai mulți adulți și copii au primit îngrijiri medicale
  2. În ce fază s-a ajuns cu eliminarea vizelor pentru Statele Unite. "În acest moment România e pe deplin pregătită și aliniată standardelor Visa Waiver."
  3. Grav accident pe centura Capitalei, între un autocamion și un microbuz de pasageri. Șase persoane au ajuns la spital cu multiple traumatisme, circulația se desfășoară cu greutate
  4. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele aflate sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
  5. „Primii pași către o pace eternă”: Armistițiu în Gaza, după doi ani de război. Anunțul lui Donald Trump
  6. Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump merge din nou la control medical. Ce probleme de sănătate ar putea avea
  7. Ce mesaj a transmis Marco Rubio pentru români la întâlnirea cu Oana Țoiu. Ce se întâmplă cu armata americană și relația dintre cele două state
  8. China vrea să alunge America din Pacific, susține un fost oficial de rang înalt al Pentagonului
  9. Trump îl ”lucrează” pe Putin, în spatele ușilor închise: Misiune ultra-secretă a SUA, chiar lângă Rusia VIDEO
  10. Ucraina a întors situația în favoarea sa contra lui Putin: Speranțele în Trump s-au epuizat, dar a găsit tactica salvatoare VIDEO