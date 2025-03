Cine este Kristi Noem, femeia de care depind vizele românilor în SUA. Apropiata lui Trump este mândră că și-a ucis câinele cu sânge rece, cu o armă de vânătoare

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, care reanalizează includerea României în programul Visa Waiver, este condus de Kristi Noem, fosta guvernatoare a statului South Dakota și una dintre cele mai înfocate susținătoare ale lui Trump. Noem, care va decide asupra vizelor românilor de călătorie în SUA este faimoasă pentru că și-a sabotat singură șansele de a fi aleasă vicepreședinte de către liderul SUA în campania din 2024, după ce a povestit cu lux de detalii într-o autobiografie cum și-a împușcat câinele pentru că era „agresiv” și „greu de dresat”.

Oficialii americani au confirmat că intrarea României în programul Visa Waiver ar putea întârzia, chiar dacă Ministerul român de Externe și Ambasada SUA la București nu știau nimic despre acest subiect. În mod obișnuit, odată cu anunțul făcut la începutul anului, următorii pași erau pur birocratici, dar administrația Trump pare că vrea să utilizeze vizele pentru a pune presiune pe România.

Decizia vine pe fondul unor aparente presiuni din partea SUA, prin vicepreședintele JD Vance și miliardarul Elon Musk, pentru a-l lasă pe Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidențiale, chiar dacă BEC i-a respins deja candidatura.

Kristi Noem, numită la șefia Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, care dă decizia finală cu privire la restricția vizelor românilor, este cel mai cunoscută ca „ucigașa de animale”, după ce a povestit cu lux de amănunte în memoriile sale cum şi-a ucis câinele.

În carte, intitulată sobru ”No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward”, care urmează să apară la 7 mai, această membră a Partidului Republican povesteşte acest episod din viaţa sa, pe când încerca să o dreseze pe Cricket, un brac de 14 luni.

Motivul uciderii câinelui de către Kristi Noem

Căţeaua, cu o ”personalitate agresivă”, urma să fie dresată în vederea vânătorii de fazan.

Însă, în timpul unor încercări de dresare, luată la vânătoare cu câini mai în vârstă, ea și-a pierdut controlul.

Cricket ”a înnebunit de excitare, vânând toate păsările şi petrecând un moment de neuitat din viaţa sa”, povesteşte Kristi Noem în aceste fragmente.

În pofida numeroaselor încercări de a o calma, Kristi Noem observat că Cricket a fugit apoi să atace găinile unui vecin, făcând un măcel.

După ce i-a plătit găinile proprietarului şi s-a ferit de o încercare de a o muşca a căţelei, guvernatoarea a decis să se debaraseze de animalul ”imposibil de dresat”, ”periculos” şi ”fără nicio valoare ca câine de vânătoare”.

După câine, a venit rândul unui țap să moară

Kristi Noem a dus-o până la urmă pe căţeaua tânără la o balastieră pentru a o împuşca.

”Nu a fost o treabă plăcută, dar trebuia făcută. Iar odată ce s-a terminat, am înţeles că trebuia făcută altă treabă neplăcută”, povesteşte conducătoarea republicană, în vârstă de 52 de ani, care trece la povestea ţapului său, la fel de ”rău”, pentru că nu era castrat.

Pe lângă un miros ”dezgustător de mosc rânced”, ţapul avea obiceiul enervant de a-i vâna copiii.

Kristi Noem l-a adus pe ţap în acelaşi loc.

Ea povesteşte că a ratat împuşcătura, iar ţapul a fugit, după care a reuşit să-l împuşte, sub privirile unor muncitori, care s-au întors rapid la muncă când au dat cu ochii de guvernatoare.

Ea vrea să-şi ilustreze astfel marea voinţă politică şi personală şi se declară pregătită să se ”murdărească pe mâini” dacă trebuie.

Însă guvernatoarea recunoaşte că un ”politician mai bun” n-ar publica niciodată o astfel de poveste.

Noem s-a lăudat că a împușcat și 3 cai

Ea i-a dezgustat pe iubitorii de animale, care nu au ezitat să i-o spună pe reţelele de socializare şi au comparat-o cu criminalul în serie Jeffrey Dahmer.

Acest lucru nu a oprit-o pe guvernatoarea acestui stat din nordul Americii să răspundă criticilor şi să spună că, recent, ”a împuşcat trei cai” prezenţi în familie de 25 de ani.

Ea adaugă apoi că ”iubeşte animalele”, dar că ”decizii dificile ca acestea intervin tot timpul la o fermă”.

Fără a avea nicio intenţie de a sta departe de atenţia publică după această poveste, apropiata celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite îi asigură pe cititorii fragmentelor dezvăluite de ziarul britanic că volumul său conţine şi altele ”mai reale, cinstite şi incorecte politic”.

