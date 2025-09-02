Modificări la reînnoirea vizei de SUA. Care români scapă de interviul de la ambasadă

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 08:05
713 citiri
Modificări la reînnoirea vizei de SUA. Care români scapă de interviul de la ambasadă
Ambasada SUA a transmis noile condiții pentru reînnoirea vizelor FOTO Pixabay

Ambasada SUA din București a anunțat modificarea condițiilor de reînnoire a vizei fără interviu pentru români, marți, 2 septembrie. Interviul în persoană cu personalul consular american devine obligatoriu pentru majoritatea solicitanților de viză de non-imigrant.

Scutirile de interviu la Ambasada SUA din România nu vor mai fi aplicate nici copiilor sub 14 ani, nici persoanelor cu vârsta de peste 79 de ani, potrivit Ambasadei SUA din România.

Departamentul de Stat atrage atenția că funcționarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți vor fi scutiți de interviul pentru reînnoirea vizei:

  • solicitanții de vize diplomatice sau oficiale;
  • solicitanții de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor sau angajaților personali ai funcționarilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;
  • solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni și care aveau vârsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanți trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii: să depună cererea în țara lor de cetățenie sau de reședință, să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepția cazului în care un astfel de refuz a fost depășit sau s-a renunțat la el) și să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potențială.

Solicitanților li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor și consulatelor pentru informații mai detaliate cu privire la cerințele și procedurile de solicitare a vizelor și pentru a afla mai multe despre starea de funcționare și serviciile ambasadei sau consulatului.

Demersul se înscrie în cadrul politicii administrației Trump de sporire a vigilenței pentru limitarea imigrației ilegale. În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puțin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.

În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant, potrivit cifrelor Departamentului de Stat.

La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunțat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura „respectarea cerințelor stricte de securitate” impuse de program.

Chicago se pregătește de furia lui Trump după ce primarul l-a sfidat pe președintele SUA. „Ar fi o invazie cu trupe americane!”
Chicago se pregătește de furia lui Trump după ce primarul l-a sfidat pe președintele SUA. „Ar fi o invazie cu trupe americane!”
Autoritățile din Chicago se pregătesc pentru o operațiune federală majoră de aplicare a legilor privind imigrația, care ar putea începe chiar în această săptămână, primarul orașului...
Co-fondatorul companiei Palantir, miliardarul conservator Peter Thiel, va conduce o serie de patru conferințe despre Anticrist
Co-fondatorul companiei Palantir, miliardarul conservator Peter Thiel, va conduce o serie de patru conferințe despre Anticrist
O organizație non-profit din California va găzdui o serie de conferințe private cu investitorul miliardar Peter Thiel, pe tema personajului biblic Anticristul. Thiel, în vârstă de 57 de ani,...
#vize SUA romani, #reinnoire vize, #SUA, #Ambasada SUA Bucuresti , #vize
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
Adevarul.ro
Ce spune despre romani livratorul din Bangladesh lovit pe o strada din Capitala

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA”
  2. Tânărul care a agresat livratorul străin în București va fi dus la audieri. Faptele pentru care este cercetat
  3. Modificări la reînnoirea vizei de SUA. Care români scapă de interviul de la ambasadă
  4. Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate ACUM, CDC-ului și publicului, și să clarifice această MIZERIE”
  5. „Axa revoluției” care sfidează Occidentul: Xi se pregătește să arate puterea militară și influența diplomatică a Chinei
  6. Turcia construiește cel mai mare portavion din Marea Mediterană, cu o lungime de aproape 300 de metri. Când va fi gata nava de război
  7. Chicago se pregătește de furia lui Trump după ce primarul l-a sfidat pe președintele SUA. „Ar fi o invazie cu trupe americane!”
  8. Rusia a redus atacurile cu drone împotriva Ucrainei în luna august cu o treime față de iulie
  9. Nicușor Dan, criticat extrem de dur de Tudor Chirilă după ce le-a luat apărarea magistraților. "V-au făcut farmece serviciile?"
  10. Ungaria suspectează Ucraina că ar pregăti un nou atac asupra conductei Drujba, prin care primește petrol din Rusia VIDEO