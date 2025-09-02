Modificări la reînnoirea vizei de SUA. Care români scapă de interviul de la ambasadă

Ambasada SUA din București a anunțat modificarea condițiilor de reînnoire a vizei fără interviu pentru români, marți, 2 septembrie. Interviul în persoană cu personalul consular american devine obligatoriu pentru majoritatea solicitanților de viză de non-imigrant.

Scutirile de interviu la Ambasada SUA din România nu vor mai fi aplicate nici copiilor sub 14 ani, nici persoanelor cu vârsta de peste 79 de ani, potrivit Ambasadei SUA din România.

Departamentul de Stat atrage atenția că funcționarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți vor fi scutiți de interviul pentru reînnoirea vizei:

solicitanții de vize diplomatice sau oficiale;

solicitanții de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepția însoțitorilor sau angajaților personali ai funcționarilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni și care aveau vârsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanți trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii: să depună cererea în țara lor de cetățenie sau de reședință, să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepția cazului în care un astfel de refuz a fost depășit sau s-a renunțat la el) și să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potențială.

Solicitanților li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor și consulatelor pentru informații mai detaliate cu privire la cerințele și procedurile de solicitare a vizelor și pentru a afla mai multe despre starea de funcționare și serviciile ambasadei sau consulatului.

Demersul se înscrie în cadrul politicii administrației Trump de sporire a vigilenței pentru limitarea imigrației ilegale. În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puțin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.

În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant, potrivit cifrelor Departamentului de Stat.

La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunțat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura „respectarea cerințelor stricte de securitate” impuse de program.

