Noi reguli pentru vizele de SUA. Cine scapă de interviu. Anunț de ultimă oră de la Ambasada din București

Începând cu data de 2 septembrie 2025, Departamentul de Stat al SUA va actualiza categoriile de solicitanți care pot beneficia de derogare de la interviul pentru viză de neimigrant.

În general, toți solicitanții de viză de neimigrant, inclusiv cei cu vârsta sub 14 ani sau peste 79 de ani, vor trebui să susțină un interviu personal cu un ofițer consular, cu următoarele excepții:

- Solicitanții cu vize clasificate sub simbolurile A-1, A-2, C-3 (excluzând însoțitorii, servitorii sau angajații personali ai funcționarilor acreditați), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

- Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale;

- Solicitanții care reînnoiesc vizele B-1, B-2 sau B1/B2 cu valabilitate completă, precum și permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani), în termen de 12 luni de la expirarea vizei anterioare și care aveau cel puțin 18 ani la data emiterii vizei anterioare.

Pentru a fi eligibili pentru această derogare de la interviu în cazul reînnoirii vizei B-1/B-2, solicitanții trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

- Să aplice în țara lor de cetățenie sau de reședință;

- Să nu fi avut niciodată o cerere de viză refuzată (cu excepția cazurilor în care refuzul a fost ulterior înlăturat sau renunțat);

- Să nu prezinte nicio ineligibilitate aparentă sau potențială pentru viză.

Totuși, funcționarii consulari își rezervă dreptul de a solicita interviuri față în față, în mod discreționar, dacă situația o impune.

Solicitanții sunt sfătuiți să consulte site-urile oficiale ale ambasadelor și consulatelor SUA pentru informații actualizate privind cerințele, procedurile de solicitare a vizelor, precum și statutul operațional și serviciile oferite.

